Sony'nin sevilen oyun konsolu Playstation'un yenisi ön sipariş ile satışa çıktı. Sony, Playstation 5'in pek çok yeniliği içinde barındıracağını bildirdi. İşte Playstation 5 ile ilgili merak edilenler...

PLAYSTATION 5 SATIŞA ÇIKTI!

Sony oyun konsolu Playstation'un yeni modelini ön siparişle satışa çıkardı. İçerisinde AMD'nin Zen 2 işlemcisi ve grafik birimi bulunan Playstation 5'in süper hızlı SSD'si sayesinde oyuncular farklı oyun deneyimleri yaşayabilecek. Ayrıca son zamanlarda ortaya çıkan patentlerle VR konusuna da el attığını gösteren Sony, 'rüya konsol' konusuna odaklandıklarını belirtmişti.

PLAYSTATION 5 NE KADAR OLACAK?

Bir teknoloji mağazasının İsveç sayfasında, Playstation 5'in 9.999 İsveç Kronu'ndan ön satışa çıkarıldığı görüldü. Bu fiyat da birçok kişiye bu oyun konsolunun beklenenden de pahalı olabileceği ihtimalini düşündürdü. Yaklaşık 1.060 dolar yani 5.950 TL civarına denk gelen fiyatı nedeniyle Playstation 5'in istenilen başarıyı elde edemeyeceğine dair söylentiler ortaya çıktı. Playstation hayranlarını ve potansiyel alıcılarını dahi caydırabilecek kadar yüksek olduğu düşünülen bu fiyat önceki konsolların neredeyse iki katı olduğundan Sony'nin ciddi anlamda müşteri kaybedebileceği konuşuluyor. Ancak satışa çıkarılan internet sitesinde cihazın satışı yaklaştıkça fiyatın da değişebileceği ibaresi yer alıyor. Bu da fiyat tahmini yapan birçok kişiyi Playstation'un diğer modellerinde olduğu gibi 399 ila 499 dolar arasında bir fiyattan satılacağını düşünmeye itiyor. Ancak şu anki fiyattan satışa çıkarıldığı takdirde, XBOX'la arasındaki rekabeti sağlam bir çıkış yaparak kazanmak isteyen Playstation'un, pek de başarılı olamayacağı söyleniyor.