Piyasalarda pozitif seyir

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ABD'de dün açıklanan verilere göre işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 3 Ekim ile biten haftada 840 bin seviyesinde gerçekleşerek beklentileri aşsa da New York borsası teşvik beklentileri ile yükseliş eğilimini korudu.

Dow Jones endeksi yüzde 0,43, S&P 500 endeksi yüzde 0,80 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,50 değer kazanırken, dolar endeksi sınırlı da olsa düşüşünü sürdürerek 93,4'e geriledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine karşı hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketi için masaya tekrar dönülebileceğinin sinyalini veren ABD Başkanı Donald Trump, Demokratlar ile destek paketine ilişkin "çok verimli görüşmeler" yapmaya başladıklarını aktardı. Beyaz Saray Sözcüsü Alyssa Farah ise Trump yönetiminin daha büyük bir teşvik paketine açık olduğunu söyledi.

Avrupa tarafında, artan Kovid-19 vaka sayısı ve bölgesel de olsa yeniden gündeme gelen tedbirlere karşın pay piyasalarında dün alıcılı bir seyir izlendi. Almanya'da açıklanan verilere göre ihracat ağustosta yüzde 2,4 yükselerek, art arda 4 ay artış kaydederken, ülkede iflas eden şirket sayısı ise temmuzda 2019'un aynı ayına göre yüzde 16,7 azaldı.

Veriler sonrası Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,88, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,53 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,61 değer kazandı.

Bugün, uzun tatil sonrası işleme açılan Çin pay piyasalarındaki güçlü alışlarla Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 1,7 değer kazanırken, hane halkı harcamalarının beklentilerin altında kaldığı Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti.

Hindistan Merkez Bankası'nın beklentilere paralel politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 4'te sabit bırakması sonrası Sensex endeksi yüzde 0,5, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,2 yükseliş kaydetti.

Dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, yüzde 0,17 değer kaybederek günü 1.150,49 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün 7,9455'ten kapanış yapması sonrası bugün bankalar arası piyasanın açılışında 7,9450 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, jeopolitik gelişmeler, Kovid-19 aşısı ve mali teşviklere ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.155 seviyesinin önemli olduğunu, bu seviyenin altında 1.120 desteği, üzerinde ise 1.180 direncinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı dış ticaret endeksleri

17.00 ABD, ağustos ayı toptan eşya stokları