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        Piyasalarda gün sonu

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 49,35 puan azalarak 9.810,94 puandan kapandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 19:37 Güncelleme: 20.03.2025 - 19:37
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        BIST 100 endeksi güne 20,46 puan ve yüzde 0,21 azalışla 9.839,83 puandan başladı.

        Gün içinde en düşük 9.660,61 puanı, en yüksek 10.156,71 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,50 değer kaybıyla 9.810,94 puandan tamamladı.

        Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,40 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 1,04, sanayi endeksi yüzde 1,50 ve teknoloji endeksi yüzde 3,92 değer kazandı.

        BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 139,39 puan ve yüzde 1,27 kayıpla 10.800,87 puandan kapandı.

        BIST 100 endeksine dahil hisselerin 57'si prim yaptı, 40'ı geriledi. Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türk Hava Yolları, BİM Birleşik Mağazalar ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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        Altının ons fiyatı 3 bin 42 dolar

        Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.55 itibarıyla 3 bin 42 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 3 milyon 730 bin lira oldu.

        Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,70, bileşik getirisi de yüzde 42,44 seviyesinde gerçekleşti.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 37,8885 lira, satışta 38,0403 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 37,9573 lira, satışta 38,1094 lira olarak belirlemişti.

        Uluslararası piyasalarda saat 18.55 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0850, sterlin/dolar paritesi 1,2970 ve dolar/yen paritesi 148,80 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,3 artışla 71,5 dolardan işlem görüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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