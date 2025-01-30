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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 30 Ocak 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 30 Ocak 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (30 Ocak 2025 Perşembe) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 0,05 değer kazanarak 10.082,10 puanla günü kapattı.Dolar yüzde -0,10 düşerek 35,77 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,22 değer kazanarak 3.209,13 liraya yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 18:30 Güncelleme: 30.01.2025 - 18:30
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        Piyasalarda gün sonu: 30 Ocak 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        30 Ocak 2025 Perşembe tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 0,05 yükseliş ile 10.082,10 puandan tamamladı.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse MARKA,POLTK,DERHL, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise RAYSG,IEYHO,DYOBY oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.572.323.677.00 TL), KCHOL (6.147.413.206.10 TL), EREGL (4.532.144.013.72 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        313.00
        0.00 %
        9.572.323.677
        K
        171.30
        0.82 %
        6.147.413.206
        E
        22.92
        0.00 %
        4.532.144.014
        I
        14.52
        -0.95 %
        4.290.092.039
        Y
        31.98
        -1.30 %
        4.207.833.754
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        M
        55.05
        9.99 %
        29.538.091
        P
        7,407.50
        9.99 %
        107.601.345
        D
        19.22
        9.95 %
        160.449.607
        I
        21.22
        9.95 %
        370.373.495
        B
        17.04
        9.30 %
        568.540.836
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        R
        527.50
        -9.98 %
        1.006.513.618
        I
        8.58
        -9.97 %
        707.095.805
        D
        24.94
        -9.96 %
        37.382.302
        F
        5.37
        -9.90 %
        25.216.806
        H
        4.75
        -5.94 %
        22.555.128
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (30 Ocak 2025 Perşembe)

        Dolar/TL bugün yüzde -0,10 düşerek 35,77 liraya düşerken Euro/TL yüzde 0,17 yükselerek 37,40 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        35,77
        -0,10 %
        E
        EUR/TRY
        37,40
        0,17 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (30 Ocak 2025 Perşembe)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 1,09 değer kazanarak 2.789,57 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 1,22 değer kazanarak 3.209,13 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 5.246,79 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 20.922,99 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.789,57
        1,09 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.209,13
        1,22 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        20.922,99
        1,21 %
        ÇEYREK ALTIN
        5.246,79
        1,21 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 3,92 artış ile 106.237,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 5,24 yükseliş ile 3.271,52 doları buldu. Brent Petrol ise 77,07 dolar

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