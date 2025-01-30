Piyasalarda gün sonu: 30 Ocak 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (30 Ocak 2025 Perşembe) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 0,05 değer kazanarak 10.082,10 puanla günü kapattı.Dolar yüzde -0,10 düşerek 35,77 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,22 değer kazanarak 3.209,13 liraya yükseldi.
30 Ocak 2025 Perşembe tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 0,05 yükseliş ile 10.082,10 puandan tamamladı.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse MARKA,POLTK,DERHL, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise RAYSG,IEYHO,DYOBY oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.572.323.677.00 TL), KCHOL (6.147.413.206.10 TL), EREGL (4.532.144.013.72 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
313.00 ₺
|
0.00 %
|
9.572.323.677
|
171.30 ₺
|
0.82 %
|
6.147.413.206
|
22.92 ₺
|
0.00 %
|
4.532.144.014
|
14.52 ₺
|
-0.95 %
|
4.290.092.039
|
31.98 ₺
|
-1.30 %
|
4.207.833.754
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
55.05 ₺
|
9.99 %
|
29.538.091
|
7,407.50 ₺
|
9.99 %
|
107.601.345
|
19.22 ₺
|
9.95 %
|
160.449.607
|
21.22 ₺
|
9.95 %
|
370.373.495
|
17.04 ₺
|
9.30 %
|
568.540.836
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
527.50 ₺
|
-9.98 %
|
1.006.513.618
|
8.58 ₺
|
-9.97 %
|
707.095.805
|
24.94 ₺
|
-9.96 %
|
37.382.302
|
5.37 ₺
|
-9.90 %
|
25.216.806
|
4.75 ₺
|
-5.94 %
|
22.555.128
Serbest Piyasada döviz fiyatları (30 Ocak 2025 Perşembe)
Dolar/TL bugün yüzde -0,10 düşerek 35,77 liraya düşerken Euro/TL yüzde 0,17 yükselerek 37,40 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
35,77 ₺
|
-0,10 %
|
E
|
37,40 ₺
|
0,17 %
Altın fiyatlarında son durum (30 Ocak 2025 Perşembe)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 1,09 değer kazanarak 2.789,57 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 1,22 değer kazanarak 3.209,13 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 5.246,79 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 20.922,99 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.789,57 ₺
|
1,09 %
|
3.209,13 ₺
|
1,22 %
|
20.922,99 ₺
|
1,21 %
|
5.246,79 ₺
|
1,21 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 3,92 artış ile 106.237,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 5,24 yükseliş ile 3.271,52 doları buldu. Brent Petrol ise 77,07 dolar