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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 29 Kasım 2024 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 29 Kasım 2024 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (29 Kasım 2024 Cuma) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,12 değer kazanarak 9.652,00 puanla günü kapattı.Dolar ise 34,69 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,86 ile 2.959,87 liraya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 18:30 Güncelleme: 29.11.2024 - 18:30
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        Piyasalarda gün sonu: 29 Kasım 2024 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        29 Kasım 2024 Cuma tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 0,12 yükseliş ile 9.652,00 puandan tamamladı.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi IHLAS,OTTO,GRTHO olurken en çok değer kaybeden 3 hisse CRDFA,EPLAS,ULUSE oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (14.126.227.481.20 TL), THYAO (8.442.476.551.00 TL), KCHOL (7.523.890.481.30 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        Y
        29.64
        -4.14 %
        14.126.227.481
        T
        285.00
        -0.78 %
        8.442.476.551
        K
        200.50
        -0.25 %
        7.523.890.481
        I
        13.63
        0.81 %
        6.581.798.007
        A
        60.85
        1.93 %
        5.739.657.081
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        3.96
        10.00 %
        462.738.880
        F
        7.04
        10.00 %
        200.869.280
        B
        22.04
        9.98 %
        66.210.461
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        C
        7.16
        -6.77 %
        228.795.244
        E
        5.76
        -5.57 %
        40.450.659
        U
        185.80
        -5.11 %
        71.125.086
        B
        3.98
        -4.78 %
        87.489.243
        E
        48.58
        -4.75 %
        181.413.614
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (29 Kasım 2024 Cuma)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,12 artış ile 34,69 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,05 düşüş ile 36,63 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        34,69
        0,12 %
        E
        EUR/TRY
        36,63
        -0,05 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (29 Kasım 2024 Cuma)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,59 değer kazanarak 2.653,49 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,86 değer kazanarak 2.959,87 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 4.839,39 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 19.298,38 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.653,49
        0,59 %
        G
        GRAM ALTIN
        2.959,87
        0,86 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        19.298,38
        0,86 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.839,39
        0,86 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 3,44 artış ile 98.531,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 2,46 yükseliş ile 3.640,27 doları buldu. Brent Petrol ise 73,40 dolar

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