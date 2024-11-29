Piyasalarda gün sonu: 29 Kasım 2024 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

29 Kasım 2024 Cuma tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 0,12 yükseliş ile 9.652,00 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi IHLAS,OTTO,GRTHO olurken en çok değer kaybeden 3 hisse CRDFA,EPLAS,ULUSE oldu.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (14.126.227.481.20 TL), THYAO (8.442.476.551.00 TL), KCHOL (7.523.890.481.30 TL) oldu.