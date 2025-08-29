Habertürk
        Piyasalarda gün sonu: 29 Ağustos 2025 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasalarda gün sonu: 29 Ağustos 2025 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (29 Ağustos 2025 Cuma) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -0,71 değer kaybederek 11.288,05 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,27 yükselerek 41,15 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde 1,00 ile 4.554,38 liradan işlem gördü.

        29.08.2025 - 18:30
        Piyasalarda gün sonu: 29 Ağustos 2025 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        29 Ağustos 2025 Cuma Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 11.288,05 puanla kapatırken günlük düşüş % -0,71 olarak gerçekleşti.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse HEDEF,EGGUB,TGSAS, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise ESCAR,TURGG,PEKGY oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler PEKGY (10.523.311.846.10 TL), SASA (10.473.868.503.08 TL), ASELS (6.601.849.294.00 TL) oldu.

        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        P
        6.98
        -9.94 %
        10.523.311.846
        S
        4.69
        -2.90 %
        10.473.868.503
        A
        183.30
        -0.27 %
        6.601.849.294
        T
        335.00
        -1.47 %
        6.184.822.661
        E
        29.86
        0.20 %
        5.454.658.157
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        H
        19.21
        9.96 %
        612.528.635
        E
        113.70
        9.96 %
        625.051.862
        T
        212.10
        9.95 %
        65.085.682
        U
        4.31
        9.95 %
        222.237.469
        E
        8.85
        9.94 %
        1.162.429.461
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        25.96
        -9.99 %
        588.459.369
        T
        40.28
        -9.97 %
        152.313.676
        P
        6.98
        -9.94 %
        10.523.311.846
        K
        3.48
        -9.84 %
        10.443.431
        B
        18.33
        -8.26 %
        4.118.710
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (29 Ağustos 2025 Cuma)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,27 yükselerek 41,15 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,14 yükselerek 48,13 lira oldu.

        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        41,15
        0,27 %
        E
        EUR/TRY
        48,13
        0,14 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (29 Ağustos 2025 Cuma)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,82 değer kazanarak 3.445,00 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 1,00 değer kazanarak 4.554,38 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 7.446,41 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 29.694,54 lira oldu.

        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.445,00
        0,82 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.554,38
        1,00 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        29.694,54
        1,00 %
        ÇEYREK ALTIN
        7.446,41
        1,00 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -3,49 azalış ile 108.606,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -4,14 düşüş ile 4.332,11 doları buldu. Brent Petrol ise 68,15 dolar

