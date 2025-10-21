Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.460,00 %-0,23
        DOLAR 41,9660 %0,43
        EURO 48,7592 %0,14
        GRAM ALTIN 5.569,42 %-5,22
        FAİZ 40,62 %0,25
        GÜMÜŞ GRAM 65,38 %-7,39
        BITCOIN 112.440,00 %1,18
        GBP/TRY 56,2000 %0,13
        EUR/USD 1,1610 %-0,27
        BRENT 60,94 %-0,11
        ÇEYREK ALTIN 9.106,00 %-5,22
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 21 Ekim 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 21 Ekim 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (21 Ekim 2025 Salı) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -0,16 değer kaybederek 10.467,20 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,42 yükselerek 41,96 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -4,92 değer kaybederek 5.587,05 liraya düştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2025 - 18:30 Güncelleme: 21.10.2025 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasalarda gün sonu: 21 Ekim 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        ABONE OL
        ABONE OL

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 21 Ekim 2025 Salı tarihinde günü 10.467,20 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,16 oldu.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi TEHOL,UFUK,GRNYO, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise DOFRB,INVES,ECZYT.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.981.378.672.50 TL), AKBNK (8.513.552.049.15 TL), ISCTR (6.676.736.529.45 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        294.50
        -1.09 %
        8.981.378.673
        A
        57.60
        -0.60 %
        8.513.552.049
        I
        12.06
        2.46 %
        6.676.736.529
        E
        27.36
        0.66 %
        6.251.458.371
        P
        11.75
        3.98 %
        5.455.998.326
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        35.20
        10.00 %
        1.763.036.849
        U
        1,188.00
        10.00 %
        111.284.294
        G
        13.64
        10.00 %
        16.401.751
        D
        36.98
        9.99 %
        16.027.428
        B
        29.30
        9.98 %
        465.133.771
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        D
        104.40
        -10.00 %
        276.588.903
        I
        245.50
        -9.99 %
        50.268.475
        E
        258.00
        -9.95 %
        1.566.827.761
        T
        23.52
        -9.95 %
        41.709.333
        M
        3.62
        -9.95 %
        193.042.817
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (21 Ekim 2025 Salı)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,42 artış ile 41,96 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,18 yükseliş ile 48,78 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        41,96
        0,42 %
        E
        EUR/TRY
        48,78
        0,18 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (21 Ekim 2025 Salı)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -5,22 değer kaybederek 4.129,09 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -4,92 değer kaybederek 5.587,05 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 9.134,83 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 36.427,59 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.129,09
        -5,22 %
        G
        GRAM ALTIN
        5.587,05
        -4,92 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        36.427,59
        -4,92 %
        ÇEYREK ALTIN
        9.134,83
        -4,92 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 1,52 artış ile 112.913,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 1,11 yükseliş ile 4.065,65 doları buldu. Brent Petrol ise 61,11 dolar

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Donald Trump: Henüz değil
        Donald Trump: Henüz değil
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkes muhafaza edilmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkes muhafaza edilmeli
        Minguzzi davasında karar!
        Minguzzi davasında karar!
        Serbest düşüş
        Serbest düşüş
        21 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        21 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        İşte özel sağlık sigortasında yeni dönemin detayları
        İşte özel sağlık sigortasında yeni dönemin detayları
        Okan Buruk'a kur güncellemesi!
        Okan Buruk'a kur güncellemesi!
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        Öğrencinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı!
        Öğrencinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Türk dünyasının kalbi 2026'da Ankara'da atacak
        Türk dünyasının kalbi 2026'da Ankara'da atacak
        Huzuru da çaldılar
        Huzuru da çaldılar
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Balıkesir'deki dehşette cinayet sayısı 3'e çıktı!
        Balıkesir'deki dehşette cinayet sayısı 3'e çıktı!
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Kadastro ekibi sınırı ölçecekti... Kanlı arazi!
        Kadastro ekibi sınırı ölçecekti... Kanlı arazi!
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi
        Habertürk Anasayfa