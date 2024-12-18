Piyasalarda gün sonu: 18 Aralık 2024 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

18 Aralık 2024 Çarşamba Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.915,76 puanla kapatırken günlük düşüş % -0,95 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi SMRVA,CGCAM,DERHL, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise MEPET,DCTTR,AGROT.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.120.423.074.00 TL), ISCTR (5.141.596.441.06 TL), YKBNK (4.147.557.862.34 TL) oldu.