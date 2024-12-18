Piyasalarda gün sonu: 18 Aralık 2024 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (18 Aralık 2024 Çarşamba) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,95 değer kaybederek 9.915,76 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,10 artış ile 35,02 liraya çıktı. Gram altın ise yüzde -0,17 ile 2.968,77 liradan işlem gördü.
18 Aralık 2024 Çarşamba Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.915,76 puanla kapatırken günlük düşüş % -0,95 olarak gerçekleşti.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi SMRVA,CGCAM,DERHL, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise MEPET,DCTTR,AGROT.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.120.423.074.00 TL), ISCTR (5.141.596.441.06 TL), YKBNK (4.147.557.862.34 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
290.50 ₺
|
-2.43 %
|
7.120.423.074
|
13.26 ₺
|
-1.04 %
|
5.141.596.441
|
29.40 ₺
|
-0.47 %
|
4.147.557.862
|
62.90 ₺
|
0.32 %
|
3.981.582.446
|
13.65 ₺
|
0.29 %
|
3.195.921.126
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
24.20 ₺
|
10.00 %
|
257.394.236
|
24.20 ₺
|
10.00 %
|
18.464.963
|
15.31 ₺
|
9.99 %
|
193.219.323
|
12.38 ₺
|
9.95 %
|
15.994.393
|
641.00 ₺
|
9.95 %
|
187.587.253
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
9.63 ₺
|
-10.00 %
|
58.878.519
|
30.64 ₺
|
-9.99 %
|
753.053.716
|
11.39 ₺
|
-9.96 %
|
2.933.567.301
|
2.90 ₺
|
-9.38 %
|
114.177.378
|
538.00 ₺
|
-8.11 %
|
207.727.468
Serbest Piyasada döviz fiyatları (18 Aralık 2024 Çarşamba)
Dolar/TL bugün yüzde 0,10 yükselerek 35,02 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,12 yükselerek 36,76 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
35,02 ₺
|
0,10 %
|
E
|
36,76 ₺
|
0,12 %
Altın fiyatlarında son durum (18 Aralık 2024 Çarşamba)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,39 :artarakazalarak 2.636,60 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,17 düşüş sonucu 2.968,77 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,17 düşerek 4.853,93 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 19.356,35.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.636,60 ₺
|
-0,39 %
|
2.968,77 ₺
|
-0,17 %
|
19.356,35 ₺
|
-0,17 %
|
4.853,93 ₺
|
-0,17 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -1,62 azalış ile 104.283,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -2,04 düşüş ile 3.857,80 doları buldu. Brent Petrol ise 73,84 dolar