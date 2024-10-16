Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.956,03 %1,08
        DOLAR 34,1727 %-0,14
        EURO 37,1397 %-0,43
        GRAM ALTIN 2.940,39 %0,46
        FAİZ 44,30 %-0,14
        GÜMÜŞ GRAM 34,93 %0,80
        BITCOIN 67.935,00 %2,19
        GBP/TRY 44,4307 %-0,75
        EUR/USD 1,0859 %-0,31
        BRENT 74,28 %0,04
        ÇEYREK ALTIN 4.806,97 %0,45
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 16 Ekim 2024 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 16 Ekim 2024 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (16 Ekim 2024 Çarşamba) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 1,08 değer kazanarak 8.956,03 puanla günü kapattı.Dolar yüzde -0,16 düşerek 34,17 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde 0,28 ile 2.935,05 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2024 - 18:30 Güncelleme: 16.10.2024 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasalarda gün sonu: 16 Ekim 2024 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        ABONE OL
        ABONE OL

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 16 Ekim 2024 Çarşamba tarihinde günü 8.956,03 puanla bitirdi, günlük yükseliş 1,08 oldu.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi MARKA,LYDYE,IZFAS olurken en çok değer kaybeden 3 hisse DIRIT,EUHOL,RTALB oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (5.134.909.782.00 TL), EREGL (4.983.200.404.12 TL), ISCTR (4.349.795.842.19 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        269.25
        0.47 %
        5.134.909.782
        E
        49.44
        2.06 %
        4.983.200.404
        I
        12.51
        0.16 %
        4.349.795.842
        A
        54.50
        0.28 %
        3.961.518.300
        S
        88.50
        0.68 %
        3.957.006.176
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        M
        62.15
        10.00 %
        40.814.873
        L
        9,965.00
        9.99 %
        18.074.858
        I
        48.08
        9.97 %
        228.933.902
        A
        49.66
        9.96 %
        308.325.071
        M
        1,635.00
        9.95 %
        204.363.811
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        D
        34.52
        -9.96 %
        10.697.432
        E
        7.53
        -9.93 %
        13.672.710
        R
        18.02
        -6.39 %
        633.167.330
        D
        15.22
        -5.76 %
        24.927.228
        O
        32.42
        -5.09 %
        87.117.231
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (16 Ekim 2024 Çarşamba)

        Dolar/TL bugün yüzde -0,16 düşerek 34,17 liraya düşerken Euro/TL yüzde -0,30 düşerek 37,19 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        34,17
        -0,16 %
        E
        EUR/TRY
        37,19
        -0,30 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (16 Ekim 2024 Çarşamba)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,49 :artarakazalarak 2.675,62 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,28 yükseliş sonucu 2.935,05 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,28 yükselerek 4.798,80 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 19.136,49.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.675,62
        0,49 %
        G
        GRAM ALTIN
        2.935,05
        0,28 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        19.136,49
        0,28 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.798,80
        0,28 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 3,43 yükseliş ile 67.805,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 1,66 artış ile 2.614,96 dolar.Brent Petrol ise 73,57 dolar

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Genç kadının burnunu kırmıştı! Serbest!
        Genç kadının burnunu kırmıştı! Serbest!
        Etiler'de lisede korku dolu anlar: Öğretmen, müdüre silah çekti
        Etiler'de lisede korku dolu anlar: Öğretmen, müdüre silah çekti
        16 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        16 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Yalnızoğlu'na veda
        Yalnızoğlu'na veda
        Havalimanında dehşet! Klozete yeni doğan bebeğini bıraktı!
        Havalimanında dehşet! Klozete yeni doğan bebeğini bıraktı!
        Bakan Uraloğlu: Sosyal medya tehdit alanı olmayacak
        Bakan Uraloğlu: Sosyal medya tehdit alanı olmayacak
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı
        "Türk voleybolunun sırtı yere gelmez!"
        "Türk voleybolunun sırtı yere gelmez!"
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        İsrail Lübnan'da belediye binasına saldırdı!
        İsrail Lübnan'da belediye binasına saldırdı!
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        DEM’in kendisine ait bir iradesi yoksa devlet iradesi olanı işe almalı
        DEM’in kendisine ait bir iradesi yoksa devlet iradesi olanı işe almalı
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Georgia'da sandıklar 'patladı'
        Georgia'da sandıklar 'patladı'
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Habertürk Anasayfa