        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 13 Kasım 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 13 Kasım 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (13 Kasım 2025 Perşembe) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,11 değer kaybederek 10.628,63 puanla günü kapattı.Dolar ise 42,25 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,19 değer kazanarak 5.708,34 liraya yükseldi.

        Giriş: 13.11.2025 - 18:30 Güncelleme: 13.11.2025 - 18:30
        Piyasalarda gün sonu: 13 Kasım 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        13 Kasım 2025 Perşembe tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -0,11 düşüş ile 10.628,63 puandan tamamladı.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse MANAS,BRMEN,LIDER, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise DOFER,KZBGY,SONME oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler KOZAL (12.919.038.375.02 TL), THYAO (9.508.688.624.25 TL), ISCTR (4.587.982.946.00 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        K
        32.70
        5.55 %
        12.919.038.375
        T
        271.00
        1.12 %
        9.508.688.624
        I
        12.41
        0.40 %
        4.587.982.946
        A
        58.70
        -0.34 %
        4.502.674.856
        T
        197.70
        1.33 %
        4.186.129.220
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        M
        12.98
        10.00 %
        572.564.482
        B
        18.15
        10.00 %
        3.007.449
        L
        78.15
        9.99 %
        214.467.280
        B
        92.45
        9.99 %
        793.473.042
        O
        21.24
        9.99 %
        153.051.391
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        D
        57.15
        -10.00 %
        132.621.125
        K
        12.15
        -10.00 %
        544.846.299
        S
        144.30
        -9.98 %
        13.086.379
        G
        171.40
        -9.98 %
        7.511.262
        Q
        5.51
        -9.97 %
        3.582.876.192
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (13 Kasım 2025 Perşembe)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,32 yükselerek 42,25 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,74 yükselerek 49,25 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        42,25
        0,32 %
        E
        EUR/TRY
        49,25
        0,74 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (13 Kasım 2025 Perşembe)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,00 değer kazanarak 4.195,57 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,19 değer kazanarak 5.708,34 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 9.333,13 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 37.218,37 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.195,57
        0,00 %
        G
        GRAM ALTIN
        5.708,34
        0,19 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        37.218,37
        0,19 %
        ÇEYREK ALTIN
        9.333,13
        0,19 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -1,18 değer kaybederek 102.260,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -1,78 düşerek 3.417,19 dolardan işlem gördü.

