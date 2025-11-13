Piyasalarda gün sonu: 13 Kasım 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

13 Kasım 2025 Perşembe tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -0,11 düşüş ile 10.628,63 puandan tamamladı.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse MANAS,BRMEN,LIDER, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise DOFER,KZBGY,SONME oldu.

REKLAM advertisement1

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler KOZAL (12.919.038.375.02 TL), THYAO (9.508.688.624.25 TL), ISCTR (4.587.982.946.00 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (13 Kasım 2025 Perşembe)

Dolar/TL bugün yüzde 0,32 yükselerek 42,25 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,74 yükselerek 49,25 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (13 Kasım 2025 Perşembe)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,00 değer kazanarak 4.195,57 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,19 değer kazanarak 5.708,34 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 9.333,13 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 37.218,37 lira oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -1,18 değer kaybederek 102.260,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -1,78 düşerek 3.417,19 dolardan işlem gördü.