        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 13 Ekim 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 13 Ekim 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (13 Ekim 2025 Pazartesi) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,53 değer kaybederek 10.556,18 puanla günü kapattı.Dolar yüzde -0,05 düşerek 41,80 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,89 değer kazanarak 5.506,56 liraya yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2025 - 18:30 Güncelleme: 13.10.2025 - 18:30
        Piyasalarda gün sonu: 13 Ekim 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        13 Ekim 2025 Pazartesi tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -1,53 düşüş ile 10.556,18 puandan tamamladı.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi BURCE,ARTMS,PINSU, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise MARMR,EMKEL,DOFRB.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.223.672.756.25 TL), PSGYO (5.516.304.578.83 TL), PEKGY (5.444.515.275.13 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        309.00
        -1.51 %
        9.223.672.756
        P
        3.75
        9.97 %
        5.516.304.579
        P
        10.16
        0.89 %
        5.444.515.275
        A
        55.95
        -2.70 %
        4.532.292.801
        E
        27.40
        -1.65 %
        4.447.741.998
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        B
        20.24
        10.00 %
        195.330.882
        A
        48.64
        10.00 %
        71.931.583
        P
        12.54
        10.00 %
        123.342.056
        K
        32.34
        10.00 %
        2.699.984.063
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        M
        5.40
        -10.00 %
        20.741.098
        E
        58.80
        -9.95 %
        3.370.129.215
        D
        144.90
        -9.94 %
        87.188.504
        A
        3.27
        -9.92 %
        817.908.269
        G
        44.70
        -9.07 %
        136.591.287
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (13 Ekim 2025 Pazartesi)

        Bugün Dolar/TL yüzde -0,05 azalış ile 41,80 liraya düştü, Euro/TL yüzde -0,49 düşüş ile 48,38 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        41,80
        -0,05 %
        E
        EUR/TRY
        48,38
        -0,49 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (13 Ekim 2025 Pazartesi)

        Altının ons fiyatı yüzde 1,89 artış ile 4.093,63 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 1,89 yükselişle 5.506,56 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 9.003,23 olurken, Cumhuriyet altını ise 35.902,78 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.093,63
        1,89 %
        G
        GRAM ALTIN
        5.506,56
        1,89 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        35.902,78
        1,89 %
        ÇEYREK ALTIN
        9.003,23
        1,89 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,78 değer kazanarak 114.398,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 1,51 yükselerek 4.128,78 dolardan işlem gördü.

        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
