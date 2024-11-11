Piyasalarda gün sonu: 11 Kasım 2024 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa bugün (11 Kasım 2024 Pazartesi) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1,00 değer kazanarak 9.276,78 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde -0,09 azalış ile 34,34 liraya geriledi. Gram altın ise yüzde -2,56 ile 2.892,47 liradan işlem gördü.
11 Kasım 2024 Pazartesi tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 1,00 yükseliş ile 9.276,78 puandan tamamladı.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse AKMGY,FADE,ISGSY, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise SURGY,BRMEN,SUNTK oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (7.234.722.334.06 TL), ISCTR (6.773.124.027.97 TL), THYAO (6.107.665.113.50 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
26.34 ₺
|
3.95 %
|
7.234.722.334
|
12.06 ₺
|
2.20 %
|
6.773.124.028
|
288.00 ₺
|
-0.78 %
|
6.107.665.114
|
52.55 ₺
|
2.64 %
|
5.798.627.869
|
176.50 ₺
|
2.98 %
|
3.881.504.630
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
214.50 ₺
|
10.00 %
|
13.981.110
|
15.85 ₺
|
9.99 %
|
60.390.656
|
33.90 ₺
|
9.99 %
|
58.799.592
|
218.20 ₺
|
9.98 %
|
85.562.585
|
98.70 ₺
|
9.97 %
|
206.875.497
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
71.10 ₺
|
-10.00 %
|
337.226.659
|
5.93 ₺
|
-7.20 %
|
2.974.177
|
24.32 ₺
|
-5.88 %
|
234.841.484
|
55.25 ₺
|
-4.91 %
|
68.473.734
|
35.68 ₺
|
-4.85 %
|
81.557.171
Serbest Piyasada döviz fiyatları (11 Kasım 2024 Pazartesi)
Dolar/TL yüzde -0,09 azalarak 34,34 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,72 düşerek 36,57 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
34,34 ₺
|
-0,09 %
|
E
|
36,57 ₺
|
-0,72 %
Altın fiyatlarında son durum (11 Kasım 2024 Pazartesi)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -2,40 değer kaybederek 2.620,40 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -2,56 değer kaybederek 2.892,47 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 4.729,19 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 18.854,21 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.620,40 ₺
|
-2,40 %
|
2.892,47 ₺
|
-2,56 %
|
18.854,21 ₺
|
-2,58 %
|
4.729,19 ₺
|
-2,56 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 4,53 değer kazanarak 83.268,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 0,34 yükselerek 3.211,16 dolardan işlem gördü.