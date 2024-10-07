Piyasalarda gün sonu: 07 Ekim 2024 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

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07 Ekim 2024 Pazartesi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.165,26 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,61 olarak gerçekleşti.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse OTKAR,OZSUB,AVGYO, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise ATSYH,EUHOL,MEPET oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (2.704.702.472.75 TL), YKBNK (2.283.283.920.32 TL), GUBRF (2.033.090.484.30 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (07 Ekim 2024 Pazartesi)

Dolar/TL yüzde 0,00 artarak 34,26 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,03 düşerek 37,60 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (07 Ekim 2024 Pazartesi)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,13 değer kazanarak 2.656,92 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,17 değer kazanarak 2.926,52 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 4.784,85 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 19.080,88 lira oldu.