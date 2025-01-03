Piyasalarda gün sonu: 03 Ocak 2025 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

03 Ocak 2025 Cuma Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 10.075,17 puanla kapatırken günlük yükseliş % 1,14 olarak gerçekleşti.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse TSPOR,EGGUB,VRGYO, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise HTTBT,PEHOL,AGESA oldu.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.899.366.123.50 TL), ISCTR (8.241.966.928.76 TL), AKBNK (6.339.638.246.30 TL) oldu.