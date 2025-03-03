Piyasalarda gün sonu: 03 Mart 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (03 Mart 2025 Pazartesi) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 2,61 değer kazanarak 9.911,07 puanla günü kapattı.Dolar ise 36,44 liraya düştü.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,73 ile 3.374,52 liraya çıktı.
03 Mart 2025 Pazartesi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.911,07 puanla kapatırken günlük yükseliş % 2,61 olarak gerçekleşti.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi DOAS,SEGYO,GMTAS, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise NATEN,ESEN,GRSEL.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.172.296.599.00 TL), YKBNK (9.924.120.220.14 TL), ISCTR (8.610.536.274.50 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
319.00 ₺
|
3.49 %
|
11.172.296.599
|
31.68 ₺
|
7.76 %
|
9.924.120.220
|
16.24 ₺
|
7.05 %
|
8.610.536.275
|
74.00 ₺
|
9.96 %
|
7.245.528.441
|
140.60 ₺
|
9.25 %
|
5.319.357.424
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
190.30 ₺
|
10.00 %
|
667.729.912
|
5.50 ₺
|
10.00 %
|
186.244.326
|
12.77 ₺
|
9.99 %
|
120.678.230
|
4,220.00 ₺
|
9.97 %
|
9.520.993
|
74.00 ₺
|
9.96 %
|
7.244.573.841
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
59.45 ₺
|
-9.99 %
|
949.092.716
|
31.88 ₺
|
-9.99 %
|
94.059.490
|
207.80 ₺
|
-8.66 %
|
421.102.124
|
39.60 ₺
|
-7.17 %
|
113.130.291
Serbest Piyasada döviz fiyatları (03 Mart 2025 Pazartesi)
Bugün Dolar/TL yüzde -0,09 azalış ile 36,44 liraya düştü, Euro/TL yüzde 1,16 yükseliş ile 38,26 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
36,44 ₺
|
-0,09 %
|
E
|
38,26 ₺
|
1,16 %
Altın fiyatlarında son durum (03 Mart 2025 Pazartesi)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 1,06 değer kazanarak 2.888,21 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,73 değer kazanarak 3.374,52 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 5.517,82 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 22.002,05 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.888,21 ₺
|
1,06 %
|
3.374,52 ₺
|
0,73 %
|
22.002,05 ₺
|
0,74 %
|
5.517,82 ₺
|
0,74 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 7,05 artış ile 91.210,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 4,85 yükseliş ile 2.309,91 doları buldu. Brent Petrol ise 72,61 dolar