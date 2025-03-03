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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 03 Mart 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 03 Mart 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (03 Mart 2025 Pazartesi) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 2,61 değer kazanarak 9.911,07 puanla günü kapattı.Dolar ise 36,44 liraya düştü.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,73 ile 3.374,52 liraya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2025 - 18:30 Güncelleme: 03.03.2025 - 18:30
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        Piyasalarda gün sonu: 03 Mart 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        03 Mart 2025 Pazartesi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.911,07 puanla kapatırken günlük yükseliş % 2,61 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi DOAS,SEGYO,GMTAS, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise NATEN,ESEN,GRSEL.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.172.296.599.00 TL), YKBNK (9.924.120.220.14 TL), ISCTR (8.610.536.274.50 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        319.00
        3.49 %
        11.172.296.599
        Y
        31.68
        7.76 %
        9.924.120.220
        I
        16.24
        7.05 %
        8.610.536.275
        A
        74.00
        9.96 %
        7.245.528.441
        T
        140.60
        9.25 %
        5.319.357.424
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        D
        190.30
        10.00 %
        667.729.912
        S
        5.50
        10.00 %
        186.244.326
        G
        12.77
        9.99 %
        120.678.230
        K
        4,220.00
        9.97 %
        9.520.993
        A
        74.00
        9.96 %
        7.244.573.841
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        N
        59.45
        -9.99 %
        949.092.716
        E
        31.88
        -9.99 %
        94.059.490
        G
        207.80
        -8.66 %
        421.102.124
        S
        39.60
        -7.17 %
        113.130.291
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (03 Mart 2025 Pazartesi)

        Bugün Dolar/TL yüzde -0,09 azalış ile 36,44 liraya düştü, Euro/TL yüzde 1,16 yükseliş ile 38,26 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        36,44
        -0,09 %
        E
        EUR/TRY
        38,26
        1,16 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (03 Mart 2025 Pazartesi)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 1,06 değer kazanarak 2.888,21 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,73 değer kazanarak 3.374,52 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 5.517,82 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 22.002,05 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.888,21
        1,06 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.374,52
        0,73 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        22.002,05
        0,74 %
        ÇEYREK ALTIN
        5.517,82
        0,74 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 7,05 artış ile 91.210,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 4,85 yükseliş ile 2.309,91 doları buldu. Brent Petrol ise 72,61 dolar

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