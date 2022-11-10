Piyasalarda enflasyon coşkusu

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ABD'de beklentilerin altında kalan Ekim ayı enflasyon verisinin ardından piyasalar ralli yaptı. ABD'de yıllık enflasyon yüzde 7.7 ile yüzde 7.9'luk beklentinin altında kaldı. Veriler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımlarını yavaşlatabileceğine işaret etti.

Veri sonrasında Dolar Endeksi'nde yüzde 1.16 düşüşle 109.26'ya indi.

BITCOIN'DE GÜNLÜK YÜKSELİŞ YÜZDE 10'U AŞTI

ABD borsaları veri sonrası hızlı yükseldi. Dow Jones yüzde 3.5 yükselişle açıldı. Nasdaq 100 yüzde 5.2, S&P 500 yüzde 3.6 yükselişle açılarak 2 yılın en büyük yükselişini gerçekleştirdi.

BIST 100 yüzde 2.3; BIST Bankacılık Endeksi yüzde 3 prim yaptı.

Bitcoin'de yükseliş yüzde 10'u aştı. Ons altın yüzde 2, gümüş yüzde 3 yükseldi.

Bugün 18.60 liradan işleme başlayan Dolar /TL veri sonrasında 18.53 seviyesine indi.

TÜRKİYE’NİN 5 YILLIK KREDİ RİSK PRİMİ600 BAZ PUANIN ALTINA İNDİ



Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) nisan ayından bu yana ilk kez 600 baz puanın altına indi.

Enflasyon verisi Fed'in faiz kararlarında ana belirleyici olduğu için piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Fed son 4 toplantısında da 75 baz puanlık faiz artırımına gitmişti.