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Piyasalarda banka paniği

Geçen hafta SVB'nin iflasıyla başlayan bankacılık sektörüne yönelik endişeler Credit Suisse'te yaşanan günlük yüzde 29'luk kayıpla iyice alevlendi. Avrupa borsalarında yüzde 3'ü aşan kayıplar yaşandı. ABD borsaları da açılışta yüzde 1 civarında düştü. Altının ons fiyatı yüzde 1.1 değer kazandı. Euro/dolar'da düşüş yüzde 1.8'i buldu. ABD'de üretici fiyatlarının şubat ayında sürpriz bir şekilde gerilediğinin açıklanmasıyla Fed'in 22 Mart'ta faizi sabit bırakacağına yönelik beklenti güçlendi. Normalde faizde frene basılacağı beklentisi borsaları yükseltirken bugün yeterli alım iştahını yaratmadı. Bunun yanında piyasalarda yaşanan karmaşa enerji fiyatlarında düşüşe yol açtı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3'ün üzerinde düşerek Aralık 2021'den bu yana ilk kez 75 doların altını gördü

Giriş: 15.03.2023 - 17:15 | Güncelleme: ABONE OL
Piyasalarda banka paniği

Geçen hafta ABD'de Silicon Valley Bank'in iflasıyla başlayan bankacılık sistemine yönelik endişeler bu hafta Avrupa'yı kasıp kavuruyor.

2022 yılında 8 milyar dolar zarar eden İsviçreli Credit Suisse'e yönelik endişelerle bankanın hisselerinde bugün yüzde 29'u aşan kayıp yaşandı. Halihazırda üzerinde kara bulutların gezdiği Credit Suisse'in ortaklarından SNB bankaya daha fazla mali yardımda bulunmayacağını açıkladı. Bu da hisselerdeki satış baskısını artırdı.

AVRUPA'DA SERT KAYIPLAR

Credit Suisse hisselerindeki günlük düşüş yüzde 29'u aşarken, olumsuz rüzgarlar küresel çapta borsalarda düşüşü tetikledi. İngiltere'de FTSE 100 yüzde 3.2 kayıp yaşarken, Alman DAX endeksi yüzde 3, Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 3.6 geriledi.

BORSA İSTANBUL DA ETKİLENDİ

Bu düşüşlerden Borsa İstanbul da etkilendi. BIST 100 endeksi dünü 5.207 puandan tamamlamıştı. Bugün gün içerisinde 5.065 puana kadar geriledi. Günlük düşüşü yüzde 2.7'yi buldu. Ardından endeks kayıplarının bir kısmını geri verdi ve 5.146 puana çıktı.

ABD DÜŞÜŞLE AÇILDI

ABD'de ise Dow Jones hemen açılışta yüzde 1.5 değer kaybetti. S&P 500 de benzer şekilde yüzde 1.4'lük düşüşle açıldı. Nasdaq Bileşik endeksi yüzde 1 geriledi.

EURO DÜŞTÜ ALTIN ÇIKTI

Borsalarda düşüşler kaydedilirken altın fiyatlarında ise yükseliş yaşandı. 'Güvenli liman' olarak kabul edilen altının ons fiyatı günlük yüzde 1.1'lik yükselişle 1.925 doları aştı.

Avrupa'da yaşanan sıkıntılar Euro'da değer kaybına yol açtı. Euro/dolar yüzde 1.8'lik düşüşle 1.0540'a çekildi. Yurtiçinde de Euro/TL 20.38'den 20.02'ye düştü.

ECB'nin tüm yaşananlara rağmen yarın 50 baz puanlık faiz artırımına gideceğine yönelik haberler Euro'daki düşüşü durduramadı.

FED'E YÖNELİK BEKLENTİLER DEĞİŞTİ AMA...

Bu arada ABD'de üretici fiyatlarının şubatta aylık bazda yüzde 0.1'lik düşüş yaşadığının açıklaması piyasaları şaşırtan diğer bir unsur oldu. Beklenti ÜFE'nin aylık olarak yüzde 0.3 artması yönündeydi.

Halihazırda Fed'den SVB'nin iflası sonrası 22 Mart'ta 50 yerine 25 baz puanlık bir faiz artırımı bekleniyordu. Ancak hem ÜFE'nin fiyatlardaki baskının azaldığına işaret etmesi hem de küresel olarak bankacılık sistemine yönelik duyulan endişeler Fed'in mart toplantısında faizi sabit bırakma ihtimalini artırdı. Faizin bir sonraki toplantıda sabit bırakılmasına piyasalar sadece 1 hafta önce yüzde 0 ihtimal verirken bugün itibarıyla bu olasılık yüzde 46.9'a yükseldi.

Bunun üzerine ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi yüzde 3.63'ten yüzde 3.42'ye, 2 yıllık tahvilin getirisi ise yüzde 4.23'ten yüzde 3.86'ya geriledi.

Normal zamanda dolar varlıklarındaki gerilemeler risk iştahını artırırken bu durum borsalara olumlu yansırdı. Ancak bankacılık sistemine yönelik endişelerin ağır basmasıyla şu ana kadar düşüşler kaydedildi.

BRENT PETROLDE DÜŞÜŞ

Piyasalarda yaşanan Credit Suisse karmaşası enerji fiyatlarında da düşüşe yol açtı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3.4 düşerek 74.8 dolara geriledi. Varil fiyatı böylece Aralık 2021 bu yana ilk kez 75 doların altını gördü.

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