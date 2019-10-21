21 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yaklaşık son 2 haftadır piyasaların gözü kulağı Suriye'de süren Barış Pınarı Harekatı'ndaydı. Suriye'de ABD ile Türkiye arasında varılan anlaşma sonrası ise bu hafta perşembe günü (24 Ekim) Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) alacağı faiz kararına çevrildi. PPK son olarak 12 Eylül toplantısında politika faizini 325 baz puan indirmişti.
Barış Pınarı Harekatı'yla bozulan ABD-Türkiye ilişkileri dolar/TL'nin 5.93'ü aşmasına yol açmıştı. Barış Pınarı Harekatı başladığında ve hemen sonraki süreçte Merkez Bankası'ndan faiz indireceğine dair beklenti bir hayli düşmüştü. Analistler jeopolitik risklerin artması ve harekatın bütçeye getireceği ek yük ve tüm bunların kura etkisi göz önüne alındığında Merkez Bankası'nın tedbirli davranabileceğini belirtiyor.
ANKETLERDE BENZER SONUÇ: 100 BAZ PUAN İNDİRİM
Tarafların Suriye konusunda anlaşmaya varmasıyla ise kurda 10 kuruşluk düşüş yaşandı. ABD'nin Türkiye'ye olası büyük yaptırımları ise rafa kaldırıldı. Son yaşanan gelişmeler Merkez'den faiz indirimi beklentisinin artmasına yol açtı. Anadolu Ajansı'nın bugün yayımladığı beklenti anketine göre ankete katılan ekonomistlerin politika faizine (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) ilişkin beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim oldu.
Ankete katılan ekonomistlerin biri politika faizinin sabit tutulacağını tahmin ederken, indirim bekleyen 13 ekonomistin tahminleri en düşük 50, en yüksek 200 baz puan arasında yer aldı. Bloomberg'in anketine katılan 25 kurumun da benzer bir şekilde medyan beklentisi politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 15.50 olacağı yönünde oldu.
DEĞİŞİKLİK BEKLEMEYENLER DE VAR
Küresel finans devleri Morgan Stanley ve Goldman Sachs PPK'nın bu hafta politika faizini 75 baz puan indirmesini beklerken Standard Chartered, JP Morgan Chase, HSBC, Danske Bank ve Bank of Nova Scotia'nın beklentisi 100 baz puan indirime gidilmesi yönünde. Citibank, Barclays ve ING Merkez Bankası'nın değişikliğe gitmeyerek politika faizini yüzde 16.5'te tutmasını bekliyor.
'SON ENFLASYON VERİSİ OLUMLUYDU'
QNB Finansbank Başekonomisti Erkin Işık, Merkez'in faiz indirimi yapmasını beklediklerini söyleyerek, "Kurdaki dalgalanma sonrası indirim beklentimiz azalmıştı ancak karar vermek için gelişmeleri bekliyorduk. Son enflasyon verisinde enflasyon görünümü olumluydu. Suriye konusunda anlaşmaya varılması ve TL'deki değer kazanımını da göz önünde bulundurarak gelecek haftaki PPK'da 100 baz puan indirim bekliyoruz" dedi.
'200 BAZ PUAN İNDİRİM ÇOK SÜRPRİZ OLMAZ'
Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge de "(Operasyonun başlamasıyla)Piyasada en fazla 100 baz puan olan beklentilerin yanında indirim beklemeyen de önemli bir kesim vardı. Anlaşmanın ardından kurda volatilitenin düşmesi ise maksimum olan 100 baz puan olan indirim beklentisini tekrar alt bant haline getirmiş gibi görünüyor, hatta 150-200 baz puan ihtimali yüksek" dedi ve şöyle devam etti: "Bugün de hem swap hem de TL libor fiyatlamasına baktığımızda gelecek hafta 100 baz puan olmak üzere üç aylık sürede 200 baz puan indirimin fiyatlara girdiğini görüyoruz, tahvil faizleri de bunu fiyatlıyor. Dolayısıyla TCMB indirimlere devam edecektir, 24 Ekim'de en az 100 baz puan hatta 200 baz puana kadar bir indirim çok sürpriz olmaz" dedi.
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