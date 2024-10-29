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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (29 Ekim 2024 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (29 Ekim 2024 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (29 Ekim 2024 Salı) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 0,42 değer kazanarak 8.945,80 puanla günü kapattı.Dolar ise 34,28 liraya düştü.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,89 değer kazanarak 3.050,77 liraya yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2024 - 18:30 Güncelleme: 29.10.2024 - 18:30
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        Piyasa raporu (29 Ekim 2024 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        29 Ekim 2024 Salı tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 0,42 yükseliş ile 8.945,80 puandan tamamladı.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi EGEEN,EUPWR,ELITE olurken en çok değer kaybeden 3 hisse GMTAS,SANFM,PCILT oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (1.955.521.477.25 TL), EREGL (1.016.528.855.84 TL), TUPRS (988.080.932.80 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        278.00
        0.72 %
        1.955.521.477
        E
        47.86
        0.97 %
        1.016.528.856
        T
        149.00
        1.98 %
        988.080.933
        I
        11.79
        -0.34 %
        925.187.483
        A
        49.96
        -0.04 %
        821.602.822
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        11,140.00
        10.00 %
        115.963.205
        E
        34.12
        9.99 %
        396.921.457
        E
        40.54
        9.98 %
        158.833.181
        F
        319.50
        9.98 %
        74.951.577
        B
        375.00
        9.97 %
        234.242.980
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        G
        9.47
        -9.46 %
        140.574.761
        S
        30.06
        -8.91 %
        53.313.019
        P
        19.25
        -8.42 %
        82.466.815
        E
        8.35
        -7.33 %
        6.917.202
        O
        27.22
        -7.23 %
        37.205.575
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (29 Ekim 2024 Salı)

        Dolar/TL bugün yüzde -0,03 düşerek 34,28 liraya düşerken Euro/TL yüzde -0,19 düşerek 37,01 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        34,28
        -0,03 %
        E
        EUR/TRY
        37,01
        -0,19 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (29 Ekim 2024 Salı)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,68 değer kazanarak 2.761,06 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,89 değer kazanarak 3.050,77 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 4.988,02 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 19.891,05 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.761,06
        0,68 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.050,77
        0,89 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        19.891,05
        0,89 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.988,02
        0,89 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 5,00 artış ile 71.943,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 4,88 yükseliş ile 2.633,84 doları buldu. Brent Petrol ise 71,19 dolar

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