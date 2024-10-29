Piyasa raporu (29 Ekim 2024 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (29 Ekim 2024 Salı) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 0,42 değer kazanarak 8.945,80 puanla günü kapattı.Dolar ise 34,28 liraya düştü.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,89 değer kazanarak 3.050,77 liraya yükseldi.
29 Ekim 2024 Salı tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 0,42 yükseliş ile 8.945,80 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi EGEEN,EUPWR,ELITE olurken en çok değer kaybeden 3 hisse GMTAS,SANFM,PCILT oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (1.955.521.477.25 TL), EREGL (1.016.528.855.84 TL), TUPRS (988.080.932.80 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
278.00 ₺
|
0.72 %
|
1.955.521.477
|
47.86 ₺
|
0.97 %
|
1.016.528.856
|
149.00 ₺
|
1.98 %
|
988.080.933
|
11.79 ₺
|
-0.34 %
|
925.187.483
|
49.96 ₺
|
-0.04 %
|
821.602.822
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
11,140.00 ₺
|
10.00 %
|
115.963.205
|
34.12 ₺
|
9.99 %
|
396.921.457
|
40.54 ₺
|
9.98 %
|
158.833.181
|
319.50 ₺
|
9.98 %
|
74.951.577
|
375.00 ₺
|
9.97 %
|
234.242.980
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
9.47 ₺
|
-9.46 %
|
140.574.761
|
30.06 ₺
|
-8.91 %
|
53.313.019
|
19.25 ₺
|
-8.42 %
|
82.466.815
|
8.35 ₺
|
-7.33 %
|
6.917.202
|
27.22 ₺
|
-7.23 %
|
37.205.575
Serbest Piyasada döviz fiyatları (29 Ekim 2024 Salı)
Dolar/TL bugün yüzde -0,03 düşerek 34,28 liraya düşerken Euro/TL yüzde -0,19 düşerek 37,01 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
34,28 ₺
|
-0,03 %
|
E
|
37,01 ₺
|
-0,19 %
Altın fiyatlarında son durum (29 Ekim 2024 Salı)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,68 değer kazanarak 2.761,06 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,89 değer kazanarak 3.050,77 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 4.988,02 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 19.891,05 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.761,06 ₺
|
0,68 %
|
3.050,77 ₺
|
0,89 %
|
19.891,05 ₺
|
0,89 %
|
4.988,02 ₺
|
0,89 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 5,00 artış ile 71.943,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 4,88 yükseliş ile 2.633,84 doları buldu. Brent Petrol ise 71,19 dolar