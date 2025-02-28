Piyasa raporu (28 Şubat 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa bugün (28 Şubat 2025 Cuma) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,85 değer kaybederek 9.658,72 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,20 artış ile 36,51 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,97 ile 3.333,46 liraya geriledi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 28 Şubat 2025 Cuma tarihinde günü 9.658,72 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,85 oldu.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi DAGHL,KSTUR,GMTAS, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise KRGYO,ICUGS,TDGYO.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (14.993.034.799.75 TL), ASELS (9.241.159.270.50 TL), EREGL (6.939.208.814.32 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
308.25 ₺
|
-2.38 %
|
14.993.034.800
|
93.45 ₺
|
3.83 %
|
9.241.159.271
|
22.32 ₺
|
-0.18 %
|
6.939.208.814
|
15.17 ₺
|
-0.72 %
|
5.860.970.200
|
100.70 ₺
|
-6.50 %
|
5.705.607.877
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
27.30 ₺
|
9.99 %
|
27.479.361
|
3,837.50 ₺
|
9.96 %
|
12.527.668
|
11.61 ₺
|
9.94 %
|
62.671.959
|
13.62 ₺
|
9.93 %
|
80.312.455
|
5.00 ₺
|
9.89 %
|
44.334.700
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
11.25 ₺
|
-10.00 %
|
305.756.761
|
13.72 ₺
|
-9.97 %
|
11.721.970
|
35.42 ₺
|
-9.96 %
|
367.460.385
|
66.05 ₺
|
-9.95 %
|
1.204.636.893
Serbest Piyasada döviz fiyatları (28 Şubat 2025 Cuma)
Dolar/TL yüzde 0,20 artarak 36,51 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,28 yükselerek 38,06 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
36,51 ₺
|
0,20 %
|
E
|
38,06 ₺
|
0,28 %
Altın fiyatlarında son durum (28 Şubat 2025 Cuma)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -1,23 :artarakazalarak 2.842,10 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,97 düşüş sonucu 3.333,46 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,97 düşerek 5.450,20 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 21.734,15.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.842,10 ₺
|
-1,23 %
|
3.333,46 ₺
|
-0,97 %
|
21.734,15 ₺
|
-0,97 %
|
5.450,20 ₺
|
-0,97 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -1,99 azalış ile 83.883,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -5,16 düşüş ile 2.208,11 doları buldu. Brent Petrol ise 73,03 dolar