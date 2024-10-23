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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (23 Ekim 2024 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (23 Ekim 2024 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (23 Ekim 2024 Çarşamba) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -1,40 değer kaybederek 8.714,69 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,12 artış ile 34,30 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -1,28 ile 2.989,14 liraya geriledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 18:30 Güncelleme: 23.10.2024 - 18:30
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        Piyasa raporu (23 Ekim 2024 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        23 Ekim 2024 Çarşamba Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 8.714,69 puanla kapatırken günlük düşüş % -1,40 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi BAKAB,PEHOL,ATEKS, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise SAFKR,EUHOL,BRMEN.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (6.569.731.976.00 TL), ISCTR (5.759.524.503.08 TL), YKBNK (5.201.956.117.20 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        267.75
        -2.55 %
        6.569.731.976
        I
        11.58
        -0.26 %
        5.759.524.503
        Y
        24.18
        -1.47 %
        5.201.956.117
        E
        46.20
        -2.78 %
        5.193.966.718
        A
        49.12
        -1.56 %
        4.404.161.396
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        B
        36.74
        10.00 %
        30.754.401
        P
        1.76
        10.00 %
        128.890.463
        A
        160.90
        9.98 %
        56.102.993
        S
        24.28
        9.96 %
        127.394.425
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        54.65
        -9.97 %
        37.006.662
        E
        9.24
        -9.94 %
        15.822.774
        B
        5.39
        -9.87 %
        2.881.309
        D
        10.96
        -8.59 %
        85.156.505
        S
        5.29
        -7.52 %
        126.539.965
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (23 Ekim 2024 Çarşamba)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,12 yükselerek 34,30 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,05 düşerek 37,01 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        34,30
        0,12 %
        E
        EUR/TRY
        37,01
        -0,05 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (23 Ekim 2024 Çarşamba)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -1,32 değer kaybederek 2.712,85 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -1,28 değer kaybederek 2.989,14 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 4.887,24 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 19.489,19 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.712,85
        -1,32 %
        G
        GRAM ALTIN
        2.989,14
        -1,28 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        19.489,19
        -1,28 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.887,24
        -1,28 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -1,46 düşüş ile 66.178,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -2,75 azalış ile 2.546,12 dolar.Brent Petrol ise 74,92 dolar

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