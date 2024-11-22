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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (22 Kasım 2024 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (22 Kasım 2024 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (22 Kasım 2024 Cuma) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1,94 değer kazanarak 9.549,89 puanla günü kapattı.Dolar ise 34,54 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,08 ile 2.993,94 liraya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2024 - 18:30 Güncelleme: 22.11.2024 - 18:30
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        Piyasa raporu (22 Kasım 2024 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        22 Kasım 2024 Cuma, BIST 100 günü 1,94 yükselerek 9.549,89 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9550.6300 puandan işlem görürken en düşük 9337.2300 puanı gördü.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse BMSTL,RAYSG,SONME, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise TDGYO,DURDO,CEOEM oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ISCTR (10.614.388.655.96 TL), YKBNK (9.931.980.115.46 TL), AKBNK (8.226.604.939.85 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        13.60
        3.03 %
        10.614.388.656
        Y
        29.20
        3.99 %
        9.931.980.115
        A
        60.60
        6.50 %
        8.226.604.940
        T
        279.50
        -0.09 %
        6.929.372.314
        K
        21.40
        -0.74 %
        5.996.043.154
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        B
        61.60
        10.00 %
        369.151.286
        R
        434.50
        10.00 %
        179.563.490
        S
        79.80
        9.99 %
        19.870.979
        I
        49.60
        9.98 %
        1.347.939.711
        D
        27.14
        9.97 %
        11.970.635
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        11.93
        -9.96 %
        81.244.736
        D
        22.12
        -9.86 %
        18.961.306
        C
        26.74
        -8.49 %
        123.062.683
        I
        1.33
        -5.67 %
        110.038.791
        S
        22.70
        -5.42 %
        4.812.181
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (22 Kasım 2024 Cuma)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,16 yükselerek 34,54 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,58 düşerek 36,00 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        34,54
        0,16 %
        E
        EUR/TRY
        36,00
        -0,58 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (22 Kasım 2024 Cuma)

        Altının ons fiyatı yüzde 1,10 artış ile 2.699,02 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 1,08 yükselişle 2.993,94 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 4.895,09 olurken, Cumhuriyet altını ise 19.520,46 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.699,02
        1,10 %
        G
        GRAM ALTIN
        2.993,94
        1,08 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        19.520,46
        1,08 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.895,09
        1,08 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 1,23 artış ile 98.328,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -0,28 düşüş ile 3.318,31 doları buldu. Brent Petrol ise 74,58 dolar

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