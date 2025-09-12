Habertürk
        Tüm Haberler
        Piyasa raporu (12 Eylül 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (12 Eylül 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (12 Eylül 2025 Cuma) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -0,10 değer kaybederek 10.372,04 puanla günü kapattı.Dolar ise 41,37 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,39 ile 4.847,17 liraya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2025 - 18:30 Güncelleme: 12.09.2025 - 18:30
        Piyasa raporu (12 Eylül 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        12 Eylül 2025 Cuma tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -0,10 düşüş ile 10.372,04 puandan tamamladı.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse BALAT,DOFRB,SMRVA, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise TRHOL,KRSTL,YBTAS oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler AKBNK (7.163.409.064.45 TL), SASA (6.686.996.163.51 TL), KLRHO (6.675.156.575.90 TL) oldu.

        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        62.00
        1.64 %
        7.163.409.064
        S
        3.60
        -4.00 %
        6.686.996.164
        K
        70.10
        9.96 %
        6.675.156.576
        T
        314.00
        -0.63 %
        6.641.906.644
        I
        13.95
        0.87 %
        5.991.903.715
        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        B
        69.30
        10.00 %
        8.148.830
        D
        54.45
        10.00 %
        753.535.598
        S
        228.00
        9.99 %
        987.986.729
        K
        70.10
        9.96 %
        6.675.156.576
        T
        167.80
        9.96 %
        141.843.616
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        231.10
        -9.99 %
        178.717.409
        K
        11.01
        -9.98 %
        469.169.454
        Y
        32.90
        -9.96 %
        12.970.924
        I
        262.75
        -9.94 %
        103.146.388
        L
        108.00
        -9.92 %
        56.699.312
        Serbest Piyasada döviz fiyatları (12 Eylül 2025 Cuma)

        Dolar/TL yüzde 0,10 artarak 41,37 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,13 düşerek 48,51 lirayla günü tamamladı.

        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        41,37
        0,10 %
        E
        EUR/TRY
        48,51
        -0,13 %
        Altın fiyatlarında son durum (12 Eylül 2025 Cuma)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,28 değer kazanarak 3.644,19 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,39 değer kazanarak 4.847,17 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 7.925,12 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 31.603,55 lira oldu.

        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.644,19
        0,28 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.847,17
        0,39 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        31.603,55
        0,39 %
        ÇEYREK ALTIN
        7.925,12
        0,39 %
        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 0,51 yükseliş ile 115.141,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 2,59 artış ile 4.536,04 dolar.Brent Petrol ise 67,63 dolar

