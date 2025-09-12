Piyasa raporu (12 Eylül 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

12 Eylül 2025 Cuma tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -0,10 düşüş ile 10.372,04 puandan tamamladı.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse BALAT,DOFRB,SMRVA, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise TRHOL,KRSTL,YBTAS oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler AKBNK (7.163.409.064.45 TL), SASA (6.686.996.163.51 TL), KLRHO (6.675.156.575.90 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (12 Eylül 2025 Cuma)

Dolar/TL yüzde 0,10 artarak 41,37 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,13 düşerek 48,51 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (12 Eylül 2025 Cuma)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,28 değer kazanarak 3.644,19 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,39 değer kazanarak 4.847,17 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 7.925,12 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 31.603,55 lira oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 0,51 yükseliş ile 115.141,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 2,59 artış ile 4.536,04 dolar.Brent Petrol ise 67,63 dolar