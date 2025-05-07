Piyasa raporu (07 Mayıs 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (07 Mayıs 2025 Çarşamba) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,66 değer kaybederek 9.074,62 puanla günü kapattı.Dolar ise 38,64 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -1,35 değer kaybederek 4.207,90 liraya düştü.
07 Mayıs 2025 Çarşamba, BIST 100 günü -0,66 düşerek 9.074,62 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9189.4600 puandan işlem görürken en düşük 9032.5400 puanı gördü.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse ISGSY,VERTU,IEYHO, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise TKFEN,BINBN,GRTHO oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.698.423.587.25 TL), ASELS (7.631.912.631.10 TL), YKBNK (5.724.178.342.52 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
278.75 ₺
|
-4.46 %
|
7.698.423.587
|
144.20 ₺
|
4.95 %
|
7.631.912.631
|
23.62 ₺
|
1.72 %
|
5.724.178.343
|
137.20 ₺
|
1.33 %
|
5.433.981.088
|
10.13 ₺
|
-0.88 %
|
4.258.912.607
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
36.30 ₺
|
10.00 %
|
135.569.488
|
34.54 ₺
|
10.00 %
|
65.247.862
|
15.19 ₺
|
9.99 %
|
1.760.332.651
|
85.90 ₺
|
9.99 %
|
214.187.919
|
39.66 ₺
|
9.98 %
|
84.640.099
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
118.90 ₺
|
-9.99 %
|
997.570.821
|
194.80 ₺
|
-9.98 %
|
403.507.048
|
252.50 ₺
|
-9.98 %
|
142.947.294
|
93.45 ₺
|
-9.97 %
|
132.232.937
|
30.90 ₺
|
-9.97 %
|
179.492.257
Serbest Piyasada döviz fiyatları (07 Mayıs 2025 Çarşamba)
Dolar/TL bugün yüzde 0,04 yükselerek 38,64 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,17 düşerek 43,88 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
38,64 ₺
|
0,04 %
|
E
|
43,88 ₺
|
-0,17 %
Altın fiyatlarında son durum (07 Mayıs 2025 Çarşamba)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -1,40 değer kaybederek 3.383,64 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -1,35 değer kaybederek 4.207,90 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 6.879,91 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 27.435,49 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.383,64 ₺
|
-1,40 %
|
4.207,90 ₺
|
-1,35 %
|
27.435,49 ₺
|
-1,35 %
|
6.879,91 ₺
|
-1,35 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 2,77 değer kazanarak 96.981,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 2,92 yükselerek 1.821,54 dolardan işlem gördü.