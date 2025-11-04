Piyasa raporu (04 Kasım 2025 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

04 Kasım 2025 Salı, BIST 100 günü -1,32 düşerek 10.914,10 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11083.3400 puandan işlem görürken en düşük 10871.8400 puanı gördü.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse KATMR,TMPOL,DOFRB, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise SKTAS,LYDYE,GIPTA oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler TEHOL (15.239.969.123.70 TL), THYAO (8.606.593.889.00 TL), ISCTR (7.631.812.223.41 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (04 Kasım 2025 Salı)

Dolar/TL yüzde 0,07 artarak 42,09 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,27 düşerek 48,35 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (04 Kasım 2025 Salı)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -1,30 :artarakazalarak 3.949,23 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -1,48 düşüş sonucu 5.341,78 lirayı buldu. Çeyrek altın % -1,48 düşerek 8.733,81 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 34.828,42.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -1,96 düşüş ile 104.610,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -3,44 azalış ile 3.571,61 dolar.Brent Petrol ise 64,45 dolar