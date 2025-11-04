Piyasa raporu (04 Kasım 2025 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (04 Kasım 2025 Salı) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,32 değer kaybederek 10.914,10 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,07 yükselerek 42,09 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde -1,48 ile 5.341,78 liradan işlem gördü.
04 Kasım 2025 Salı, BIST 100 günü -1,32 düşerek 10.914,10 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11083.3400 puandan işlem görürken en düşük 10871.8400 puanı gördü.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse KATMR,TMPOL,DOFRB, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise SKTAS,LYDYE,GIPTA oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler TEHOL (15.239.969.123.70 TL), THYAO (8.606.593.889.00 TL), ISCTR (7.631.812.223.41 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
41.50 ₺
|
0.48 %
|
15.239.969.124
|
289.00 ₺
|
-1.70 %
|
8.606.593.889
|
12.89 ₺
|
-0.31 %
|
7.631.812.223
|
61.00 ₺
|
-0.16 %
|
7.471.303.137
|
29.18 ₺
|
1.18 %
|
6.840.140.462
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
3.52 ₺
|
10.00 %
|
1.200.680.854
|
243.20 ₺
|
10.00 %
|
34.598.362
|
112.20 ₺
|
10.00 %
|
333.936.080
|
24.86 ₺
|
10.00 %
|
5.599.774
|
14.43 ₺
|
9.98 %
|
36.569.083
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
5.22 ₺
|
-10.00 %
|
335.141.277
|
16,650.00 ₺
|
-10.00 %
|
690.805.400
|
88.20 ₺
|
-10.00 %
|
217.489.897
|
389.75 ₺
|
-9.99 %
|
295.989.218
|
24.54 ₺
|
-9.98 %
|
70.611.829
Serbest Piyasada döviz fiyatları (04 Kasım 2025 Salı)
Dolar/TL yüzde 0,07 artarak 42,09 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,27 düşerek 48,35 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
42,09 ₺
|
0,07 %
|
E
|
48,35 ₺
|
-0,27 %
Altın fiyatlarında son durum (04 Kasım 2025 Salı)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -1,30 :artarakazalarak 3.949,23 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -1,48 düşüş sonucu 5.341,78 lirayı buldu. Çeyrek altın % -1,48 düşerek 8.733,81 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 34.828,42.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.949,23 ₺
|
-1,30 %
|
5.341,78 ₺
|
-1,48 %
|
34.828,42 ₺
|
-1,48 %
|
8.733,81 ₺
|
-1,48 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -1,96 düşüş ile 104.610,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -3,44 azalış ile 3.571,61 dolar.Brent Petrol ise 64,45 dolar