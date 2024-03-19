Piyasa neden dalgalı? Ne zaman düzelecek?

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Yatırımcı Rehberi programının bu haftaki konuğu Katılım Emeklilik Varlık Yönetimi Direktörü Fatih Bozkurt oldu. Döviz piyasası ile borsada on günlerdeki yüksek oranlı dalgalanmanın ele alındığı programda Bozkurt, bu durumun nedenini sorgularken ne kadar süreceği konusundaki görüşünü paylaştı. Bozkurt, Türkiye'nin CDS, politika faizi, cari açık ve Merkez Bankası rezervleri açısından 2023 genel seçimi öncesi durum ile şimdiki mevcut göstergeleri kıyasladı.

ALTINDA BEKLENTİ NE?

Seçime kadar ve seçimden sonra dolar, altın ve borsada neler olabileceğine dair tahminini aktaran Bozkurt, hem makro ekonomik dengelerin oturması hem piyasaların olağan seyrine dönmesi için beklenen yabancı sermayenin Türkiye'ye ne zaman akacağına dair yorumlarını paylaştı. Global piyasalardaki gelişmelerin de ele alındığı programda Bozkurt, Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz indirim sürecinin ötelenmesinin gelişmekte olan piyasalar ve altın üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

NASIL BİR PORTFÖY OLUŞTURULMALI?

Bozkurt seçim sonrası beklenen mali politikalarda sıkılaşma ve kredi kanallarının kısılarak enflasyonu düşürme politikasının borsa şirketlerine tek tek ve şirket olarak etkisini yorumlarken ekonomi yönetiminin yılsonunda hedeflediği enflasyon ve faiz hedefine ulaşıp ulaşmayacağına dair görüşlerini aktardı. Bozkurt, mevcut dengeler göz önüne alındığında vatandaşın altın, döviz, mevduat ve borsa arasından nasıl bir portföy oluşturması gerektiğini dile getirdi.