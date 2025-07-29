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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 29 Temmuz 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 29 Temmuz 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul günü (29 Temmuz 2025 Salı) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,52 değer kaybederek 10.487,25 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,07 yükselerek 40,58 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,50 ile 4.344,18 liraya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2025 - 18:30 Güncelleme: 29.07.2025 - 18:30
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        Piyasa kapanışı: 29 Temmuz 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
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        29 Temmuz 2025 Salı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 10.487,25 puanla kapatırken günlük düşüş % -0,52 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi CANTE,CELHA,MAKTK olurken en çok değer kaybeden 3 hisse ALTNY,IZFAS,SUWEN oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (5.658.564.081.25 TL), EKGYO (5.074.958.633.08 TL), ISCTR (4.168.344.097.51 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        285.25
        -1.72 %
        5.658.564.081
        E
        19.89
        2.63 %
        5.074.958.633
        I
        14.31
        0.00 %
        4.168.344.098
        Y
        32.86
        0.67 %
        3.871.780.686
        A
        179.30
        -1.10 %
        3.718.877.566
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        C
        2.09
        10.00 %
        2.494.795.107
        C
        13.31
        10.00 %
        84.460.506
        M
        18.92
        10.00 %
        306.246.018
        Y
        2.31
        10.00 %
        475.526.715
        T
        132.00
        10.00 %
        46.908.404
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        90.75
        -9.97 %
        2.362.740.525
        I
        175.00
        -7.41 %
        332.531.995
        S
        11.00
        -7.17 %
        305.677.965
        M
        45.66
        -6.82 %
        160.549.776
        A
        49.70
        -5.87 %
        4.380.617
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (29 Temmuz 2025 Salı)

        Dolar/TL yüzde 0,07 artarak 40,58 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,40 düşerek 46,83 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        40,58
        0,07 %
        E
        EUR/TRY
        46,83
        -0,40 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (29 Temmuz 2025 Salı)

        Altının ons fiyatı yüzde 0,34 artış ile 3.325,78 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,50 yükselişle 4.344,18 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 7.102,73 olurken, Cumhuriyet altını ise 28.324,04 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.325,78
        0,34 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.344,18
        0,50 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        28.324,04
        0,50 %
        ÇEYREK ALTIN
        7.102,73
        0,50 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -0,48 azalış ile 117.651,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -0,94 düşüş ile 3.769,39 doları buldu. Brent Petrol ise 70,88 dolar

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