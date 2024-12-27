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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 27 Aralık 2024 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 27 Aralık 2024 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul günü (27 Aralık 2024 Cuma) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,77 değer kazanarak 10.025,47 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,10 artış ile 35,21 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,58 değer kaybederek 2.960,60 liraya düştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2024 - 18:30 Güncelleme: 27.12.2024 - 18:30
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        Piyasa kapanışı: 27 Aralık 2024 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
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        27 Aralık 2024 Cuma, BIST 100 günü 0,77 yükselerek 10.025,47 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10055.0600 puandan işlem görürken en düşük 9953.9800 puanı gördü.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi DERIM,AKENR,PRKME, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise BMSTL,SANFM,DURKN.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (6.884.723.337.50 TL), ISCTR (4.320.226.992.45 TL), AKBNK (4.060.461.419.30 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        290.75
        0.26 %
        6.884.723.338
        I
        13.66
        0.29 %
        4.320.226.992
        A
        66.25
        0.91 %
        4.060.461.419
        E
        14.00
        3.93 %
        3.934.594.279
        Y
        31.12
        1.50 %
        3.498.487.826
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        D
        37.50
        9.97 %
        95.488.830
        A
        12.16
        9.95 %
        309.073.165
        P
        22.12
        9.94 %
        116.743.202
        K
        1,043.00
        9.91 %
        8.529.697
        M
        7.43
        9.91 %
        99.987.501
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        B
        30.72
        -9.96 %
        527.878.348
        S
        42.06
        -7.44 %
        164.781.888
        D
        16.68
        -6.03 %
        168.418.982
        E
        276.25
        -5.56 %
        2.834.343
        K
        31.78
        -4.91 %
        456.128.959
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (27 Aralık 2024 Cuma)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,10 yükselerek 35,21 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,08 düşerek 36,72 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        35,21
        0,10 %
        E
        EUR/TRY
        36,72
        -0,08 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (27 Aralık 2024 Cuma)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,70 değer kaybederek 2.615,17 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,58 değer kaybederek 2.960,60 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 4.840,58 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 19.303,10 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.615,17
        -0,70 %
        G
        GRAM ALTIN
        2.960,60
        -0,58 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        19.303,10
        -0,58 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.840,58
        -0,58 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -0,16 düşüş ile 95.202,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 0,20 artış ile 3.340,33 dolar.Brent Petrol ise 73,82 dolar

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