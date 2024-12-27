Piyasa kapanışı: 27 Aralık 2024 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 27 Aralık 2024 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 27 Aralık 2024 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Piyasa kapanışı: 27 Aralık 2024 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

27 Aralık 2024 Cuma, BIST 100 günü 0,77 yükselerek 10.025,47 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10055.0600 puandan işlem görürken en düşük 9953.9800 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi DERIM,AKENR,PRKME, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise BMSTL,SANFM,DURKN.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (6.884.723.337.50 TL), ISCTR (4.320.226.992.45 TL), AKBNK (4.060.461.419.30 TL) oldu.