Piyasa kapanışı: 22 Ekim 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

22 Ekim 2025 Çarşamba tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 0,80 yükseliş ile 10.551,34 puandan tamamladı.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse TSPOR,TEHOL,BINBN, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise MERCN,ESEN,ISBTR oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (12.407.378.932.25 TL), PEKGY (8.790.086.131.88 TL), ISCTR (6.391.210.512.19 TL) oldu.

Serbest Piyasada döviz fiyatları (22 Ekim 2025 Çarşamba)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,06 artış ile 41,98 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,10 yükseliş ile 48,78 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (22 Ekim 2025 Çarşamba)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -2,33 değer kaybederek 4.029,20 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -2,09 değer kaybederek 5.451,40 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 8.913,03 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 35.543,10 lira oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -4,13 azalış ile 107.897,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -6,41 düşüş ile 3.799,23 doları buldu. Brent Petrol ise 62,49 dolar