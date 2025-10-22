Habertürk
        Tüm Haberler
        Piyasa kapanışı: 22 Ekim 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Piyasa kapanışı: 22 Ekim 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa bugün (22 Ekim 2025 Çarşamba) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,80 değer kazanarak 10.551,34 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,06 artış ile 41,98 liraya çıktı. Gram altın ise yüzde -2,09 ile 5.451,40 liradan işlem gördü.

        Giriş: 22.10.2025 - 18:30 Güncelleme: 22.10.2025 - 18:30
        Piyasa kapanışı: 22 Ekim 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
        22 Ekim 2025 Çarşamba tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 0,80 yükseliş ile 10.551,34 puandan tamamladı.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse TSPOR,TEHOL,BINBN, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise MERCN,ESEN,ISBTR oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (12.407.378.932.25 TL), PEKGY (8.790.086.131.88 TL), ISCTR (6.391.210.512.19 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        288.00
        -2.21 %
        12.407.378.932
        P
        11.50
        -2.13 %
        8.790.086.132
        I
        12.06
        0.00 %
        6.391.210.512
        A
        57.90
        0.52 %
        6.249.419.137
        A
        207.60
        0.97 %
        5.938.404.533
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        1.32
        10.00 %
        1.794.574.591
        T
        38.72
        10.00 %
        4.484.582.988
        B
        156.20
        10.00 %
        405.740.557
        L
        13,620.00
        9.99 %
        428.478.738
        B
        198.10
        9.99 %
        55.297.521
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        M
        30.96
        -10.00 %
        433.393.583
        E
        14.64
        -9.96 %
        395.395.626
        I
        585,100.00
        -9.85 %
        1.799.583
        G
        28.46
        -8.19 %
        108.934.815
        F
        2.79
        -7.31 %
        409.165.163
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (22 Ekim 2025 Çarşamba)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,06 artış ile 41,98 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,10 yükseliş ile 48,78 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        41,98
        0,06 %
        E
        EUR/TRY
        48,78
        0,10 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (22 Ekim 2025 Çarşamba)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -2,33 değer kaybederek 4.029,20 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -2,09 değer kaybederek 5.451,40 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 8.913,03 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 35.543,10 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.029,20
        -2,33 %
        G
        GRAM ALTIN
        5.451,40
        -2,09 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        35.543,10
        -2,09 %
        ÇEYREK ALTIN
        8.913,03
        -2,09 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -4,13 azalış ile 107.897,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -6,41 düşüş ile 3.799,23 doları buldu. Brent Petrol ise 62,49 dolar

