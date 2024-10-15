Piyasa kapanışı: 15 Ekim 2024 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 15 Ekim 2024 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 15 Ekim 2024 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Piyasa kapanışı: 15 Ekim 2024 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

REKLAM advertisement1

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 15 Ekim 2024 Salı tarihinde günü 8.862,49 puanla bitirdi, günlük yükseliş 1,88 oldu.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi FLAP,CMENT,BURCE, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise DIRIT,EUHOL,MTRYO.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.079.800.482.50 TL), YKBNK (7.775.748.640.94 TL), ISCTR (6.733.780.886.03 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (15 Ekim 2024 Salı)

Dolar/TL bugün yüzde -0,13 düşerek 34,23 liraya düşerken Euro/TL yüzde -0,16 düşerek 37,35 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (15 Ekim 2024 Salı)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,57 değer kazanarak 2.663,58 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,42 değer kazanarak 2.929,75 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 4.790,15 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 19.102,00 lira oldu.