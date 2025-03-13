Piyasa kapanışı: 13 Mart 2025 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 13 Mart 2025 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 13 Mart 2025 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Piyasa kapanışı: 13 Mart 2025 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 13 Mart 2025 Perşembe tarihinde günü 10.727,58 puanla bitirdi, günlük yükseliş 1,39 oldu.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse DAGI,ESEN,SANFM, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise GEDZA,YGYO,ADEL oldu.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (14.972.851.721.75 TL), ASELS (8.514.776.494.00 TL), KCHOL (7.606.971.087.50 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (13 Mart 2025 Perşembe)

Dolar/TL yüzde 0,05 artarak 36,61 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,05 düşerek 39,84 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (13 Mart 2025 Perşembe)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 1,25 değer kazanarak 2.971,40 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 1,37 değer kazanarak 3.498,97 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 5.720,81 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 22.813,28 lira oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 0,74 artış ile 81.707,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 1,68 yükseliş ile 1.879,00 doları buldu. Brent Petrol ise 70,40 dolar