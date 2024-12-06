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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 06 Aralık 2024 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 06 Aralık 2024 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul günü (06 Aralık 2024 Cuma) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1,46 değer kazanarak 10.081,00 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,23 artış ile 34,79 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,53 ile 2.950,13 liraya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 18:30 Güncelleme: 06.12.2024 - 18:30
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        Piyasa kapanışı: 06 Aralık 2024 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
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        06 Aralık 2024 Cuma, BIST 100 günü 1,46 yükselerek 10.081,00 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10098.1000 puandan işlem görürken en düşük 10010.5700 puanı gördü.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse UFUK,DOBUR,ENSRI, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise DURDO,ATAGY,TRILC oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (10.558.674.619.75 TL), ISCTR (9.556.751.372.46 TL), YKBNK (9.126.239.753.22 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        300.50
        2.39 %
        10.558.674.620
        I
        14.17
        1.58 %
        9.556.751.372
        Y
        31.70
        3.93 %
        9.126.239.753
        A
        65.30
        2.92 %
        8.153.676.852
        K
        200.00
        0.86 %
        3.905.570.739
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        U
        578.50
        9.98 %
        65.681.497
        D
        230.40
        9.98 %
        133.125.294
        E
        21.28
        9.97 %
        125.238.769
        Q
        99.85
        9.97 %
        7.438.709
        A
        12.82
        9.95 %
        34.470.235
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        D
        25.12
        -9.96 %
        137.418.720
        K
        11.83
        -9.14 %
        238.439.437
        T
        17.25
        -6.20 %
        379.721.411
        M
        197.00
        -4.37 %
        236.253.776
        P
        1.57
        -4.27 %
        235.935.724
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (06 Aralık 2024 Cuma)

        Dolar/TL yüzde 0,23 artarak 34,79 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,13 düşerek 36,79 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        34,79
        0,23 %
        E
        EUR/TRY
        36,79
        -0,13 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (06 Aralık 2024 Cuma)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,26 :artarakazalarak 2.638,53 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,53 yükseliş sonucu 2.950,13 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,53 yükselerek 4.823,47 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 19.234,86.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.638,53
        0,26 %
        G
        GRAM ALTIN
        2.950,13
        0,53 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        19.234,86
        0,53 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.823,47
        0,53 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -4,18 değer kaybederek 99.214,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 1,42 düşerek 3.989,85 dolardan işlem gördü.

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