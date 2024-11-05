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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 05 Kasım 2024 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 05 Kasım 2024 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa bugün (05 Kasım 2024 Salı) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,52 değer kaybederek 8.618,57 puanla günü kapattı.Dolar yüzde -0,02 düşerek 34,34 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,01 değer kaybederek 3.022,47 liraya düştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 18:30 Güncelleme: 05.11.2024 - 18:30
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        Piyasa kapanışı: 05 Kasım 2024 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
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        05 Kasım 2024 Salı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 8.618,57 puanla kapatırken günlük düşüş % -0,52 olarak gerçekleşti.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse KRGYO,BAKAB,KAPLM, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise TSGYO,REEDR,YONGA oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.481.921.022.50 TL), ISCTR (4.407.447.112.73 TL), ASELS (3.554.789.743.60 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        272.25
        1.40 %
        8.481.921.023
        I
        10.99
        -3.34 %
        4.407.447.113
        A
        65.15
        2.60 %
        3.554.789.744
        T
        141.10
        -1.05 %
        3.336.313.357
        A
        46.40
        -1.19 %
        3.284.010.864
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        K
        36.08
        10.00 %
        72.665.567
        B
        37.02
        9.98 %
        70.160.499
        K
        190.70
        9.98 %
        71.470.010
        D
        26.44
        9.98 %
        51.426.022
        N
        20.56
        9.95 %
        92.746.953
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        12.72
        -9.98 %
        48.195.245
        R
        19.70
        -9.96 %
        1.085.700.954
        Y
        71.50
        -8.45 %
        2.368.787
        N
        4.83
        -7.12 %
        268.382.005
        C
        45.12
        -7.05 %
        1.015.544.525
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (05 Kasım 2024 Salı)

        Bugün Dolar/TL yüzde -0,02 azalış ile 34,34 liraya düştü, Euro/TL yüzde 0,22 yükseliş ile 37,48 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        34,34
        -0,02 %
        E
        EUR/TRY
        37,48
        0,22 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (05 Kasım 2024 Salı)

        Altının ons fiyatı yüzde -0,11 azalış ile 2.733,90 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,01 düşüşle 3.022,47 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 4.941,73 olurken, Cumhuriyet altını ise 19.706,48 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.733,90
        -0,11 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.022,47
        -0,01 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        19.706,48
        -0,01 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.941,73
        -0,01 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 1,81 değer kazanarak 69.558,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 0,04 yükselerek 2.445,22 dolardan işlem gördü.

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