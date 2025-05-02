Piyasa kapanışı: 02 Mayıs 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa bugün (02 Mayıs 2025 Cuma) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,98 değer kazanarak 9.167,58 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,32 artış ile 38,57 liraya çıktı. Gram altın ise yüzde 1,07 ile 4.046,95 liradan işlem gördü.
02 Mayıs 2025 Cuma Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.167,58 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,98 olarak gerçekleşti.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi SMRVA,PRDGS,LRSHO olurken en çok değer kaybeden 3 hisse SANFM,YAPRK,GARFA oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (6.118.694.635.00 TL), YKBNK (4.198.658.979.34 TL), AKBNK (3.761.499.429.06 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
292.75 ₺
|
2.99 %
|
6.118.694.635
|
23.08 ₺
|
1.41 %
|
4.198.658.979
|
49.50 ₺
|
2.06 %
|
3.761.499.429
|
15.00 ₺
|
-9.09 %
|
3.720.120.388
|
129.80 ₺
|
-3.85 %
|
3.606.498.742
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
139.70 ₺
|
10.00 %
|
278.645.788
|
5.28 ₺
|
10.00 %
|
112.022.105
|
3.96 ₺
|
10.00 %
|
342.864.404
|
17.72 ₺
|
9.99 %
|
158.962.316
|
1,531.00 ₺
|
9.99 %
|
78.193.574
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
29.88 ₺
|
-10.00 %
|
18.968.959
|
406.00 ₺
|
-9.98 %
|
1.372.905.239
|
28.38 ₺
|
-9.96 %
|
412.291.601
|
36.66 ₺
|
-9.88 %
|
592.031.628
|
144.90 ₺
|
-9.38 %
|
4.319.747
Serbest Piyasada döviz fiyatları (02 Mayıs 2025 Cuma)
Dolar/TL yüzde 0,32 artarak 38,57 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,53 yükselerek 43,77 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
38,57 ₺
|
0,32 %
|
E
|
43,77 ₺
|
0,53 %
Altın fiyatlarında son durum (02 Mayıs 2025 Cuma)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,35 değer kazanarak 3.250,56 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 1,07 değer kazanarak 4.046,95 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 6.616,77 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 26.386,13 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.250,56 ₺
|
0,35 %
|
4.046,95 ₺
|
1,07 %
|
26.386,13 ₺
|
1,07 %
|
6.616,77 ₺
|
1,07 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 0,45 artış ile 97.527,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -1,09 düşüş ile 1.844,63 doları buldu. Brent Petrol ise 61,35 dolar