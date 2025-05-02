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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 02 Mayıs 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 02 Mayıs 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa bugün (02 Mayıs 2025 Cuma) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,98 değer kazanarak 9.167,58 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,32 artış ile 38,57 liraya çıktı. Gram altın ise yüzde 1,07 ile 4.046,95 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2025 - 18:30 Güncelleme: 02.05.2025 - 18:30
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        Piyasa kapanışı: 02 Mayıs 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
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        02 Mayıs 2025 Cuma Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.167,58 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,98 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi SMRVA,PRDGS,LRSHO olurken en çok değer kaybeden 3 hisse SANFM,YAPRK,GARFA oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (6.118.694.635.00 TL), YKBNK (4.198.658.979.34 TL), AKBNK (3.761.499.429.06 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        292.75
        2.99 %
        6.118.694.635
        Y
        23.08
        1.41 %
        4.198.658.979
        A
        49.50
        2.06 %
        3.761.499.429
        P
        15.00
        -9.09 %
        3.720.120.388
        A
        129.80
        -3.85 %
        3.606.498.742
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        139.70
        10.00 %
        278.645.788
        P
        5.28
        10.00 %
        112.022.105
        L
        3.96
        10.00 %
        342.864.404
        K
        17.72
        9.99 %
        158.962.316
        M
        1,531.00
        9.99 %
        78.193.574
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        29.88
        -10.00 %
        18.968.959
        Y
        406.00
        -9.98 %
        1.372.905.239
        G
        28.38
        -9.96 %
        412.291.601
        A
        36.66
        -9.88 %
        592.031.628
        S
        144.90
        -9.38 %
        4.319.747
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (02 Mayıs 2025 Cuma)

        Dolar/TL yüzde 0,32 artarak 38,57 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,53 yükselerek 43,77 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        38,57
        0,32 %
        E
        EUR/TRY
        43,77
        0,53 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (02 Mayıs 2025 Cuma)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,35 değer kazanarak 3.250,56 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 1,07 değer kazanarak 4.046,95 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 6.616,77 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 26.386,13 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.250,56
        0,35 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.046,95
        1,07 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        26.386,13
        1,07 %
        ÇEYREK ALTIN
        6.616,77
        1,07 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 0,45 artış ile 97.527,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -1,09 düşüş ile 1.844,63 doları buldu. Brent Petrol ise 61,35 dolar

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