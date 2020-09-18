Sarıca, gazetecilere yaptığı açıklamada, sezon hazırlıkları kapsamında Pınar Kupası'nda dün karşılaştıkları Petkimspor'u mağlup ettiklerini belirtti. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki çalışmalardan dolayı hem rakiplerinden hem hakemlerden hem de kendi oyuncularından özür dileyen Sarıca, şöyle konuştu:
"Çok sıcak, oksijensiz ve havasız bir ortamda bu maçı oynamak zorunda kaldık. Yaklaşık 10-12 gündür bu süreçteyiz maalesef. Antrenmanlarımızın bir kısmını Antalya'da yaptık ama diğer kısmında bazı antrenmanları da iptal etmek durumunda kaldık. Bundan dolayı sıkıntılı bir ortamda maç oldu. Maç olarak da kalite olarak da zaten seyircisiz, taraftarsız oynanan bir maçta, boş salonda bir de bu sıcaklıkla beraber oyuncularımın bence motivasyonu ve sahadaki kaliteleri düştü."
Sarıca, her şeye rağmen kazanmanın güzel olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Ama tam olarak hazır olduğumuzu söyleyemeyiz. Çok az süre kaldı. Yapacağımız antrenmanlar ve oynayacağımız bir tane daha maç var. Zor bir süreçten geçiyoruz ve bu süreçte özellikle 3 tane hazırlık maçını ertelemek zorunda kaldık. Dolayısıyla mart ayından bu yana uzun süredir yaklaşık 5 aydır basketbol oynamayan oyuncular sahada ritim kaybına da maalesef maruz kalıyor. Onun dışında yarın oynayacağımız turnuvanın son maçının ardından ligin ilk haftasındaki rakibimizi bekliyor olacağız."
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