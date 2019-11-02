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Pınar Karşıyaka: 85 - Türk Telekom: 66 | MAÇ SONUCU

ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Pınar Karşıyaka, sahasında Türk Telekom'u 85-66 yendi

02.11.2019 - 17:50 | Güncelleme: Basketbol
Basketbol

Müsabakaya iyi başlayan Pınar Karşıyaka, ilk periyotu 17-10 önde geçerken, ikinci çeyrekte de etkili oyununu devam ettirerek soyunma odasına 45-20 üstün gitti.

Ev sahibi ekip, ikinci yarıya kontrollü başlarken, rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi ve son çeyreğe 66-45 galip durumda girdi. Türk Telekom'un dördüncü periyottaki çabası yeterli olmazken, Pınar Karşıyaka müsabakayı 85-66 kazandı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Mehmet Keseratar, Alper Altuğ Köselerli, Ozan Çakar

Pınar Karşıyaka: Metecan Birsen 12, Yunus Emre Sonsırma, Arca Tülüoğlu, Semih Erden 9, Onuralp Bitim 13, Kennedy 6, Morgan 8, Triche 9, Taylor 20, MBaye 8, Görkem Doğan, Nusret Yıldırım

Türk Telekom: Johnson 11, Hunter 3, Muhammed Mustafa Baygül 12, Polat Kaya 3, Metin Türen 6, Şafak Edge 2, Fall 10, Akif Egemen Güven 13, Enes Berkay Taşkıran, Wiltjer, Efe Beşok, Campell 6

1. Periyot: 17-10

Devre: 45-20

3. Periyot: 65-45

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