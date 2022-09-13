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Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'dan 'aşk' paylaşımı - Magazin haberleri

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'dan 'aşk' paylaşımı

Pınar Deniz ile kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım, geçtiğimiz hafta el ele objektif karşısına geçerek birlikteliklerini itiraf etmişti. Çiçeği burnunda çift, aşklarını sosyal medyaya da taşıdı

13.09.2022 - 07:48 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Ünlü oyuncular Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım hakkındaki aşk dedikoduları doğrulanmıştı. Çift, geçtiğimiz hafta Harbiye Açıkhava'da düzenlenen Melike Şahin konserine el ele gelmişti.

  • "KEYFİMİZ ÇOK YERİNDE"

    Heyecanlı oldukları görülen çiftten Yıldırım, "Her şey gayet yolunda, keyfimiz çok yerinde…" açıklamasını yaparken, Pınar Deniz ise, "Her şey güzel gidiyor" demişti.

  • İLK PAYLAŞIM

    Çift, aşklarını şimdi de sosyal medyaya taşıdı. Kaan Yıldırım, sevgilisiyle birlikte verdiği bu pozu, "Çok..." notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.

  • "ÇOK KALP"

    Pınar Deniz de Yıldırım ile bu siyah-beyaz fotoğrafını, "Çok kalp..." ifadeleriyle Instagram'dan paylaştı. İkilinin gönderileri takipçileri tarafından oldukça ilgi gördü.

  • "KÖTÜ BİTEN İLİŞKİM OLMADI"

    Öte yandan Deniz, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda, "Ben bütün ilişkilerimi saf bir yerden kurarım. Hayata bu duyguları hissetmek için geldiğimize inanıyorum. Aşk başlarken güzel ama biterken de güzel bitebilmeli. Bu ilişkiyi nasıl yaşadığınla alakalı bir şey. Benim açımdan kötü biten bir ilişkim yok ama üzülüyorsun tabi. Yine de yaş ilerledikçe daha acısız bitiyor" demişti.

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