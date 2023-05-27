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Pınar Alsan Ünsal hayatını kaybetti

Giriş: 27.05.2023 - 12:54 | Güncelleme: ABONE OL
Ünlü oyuncu Pınar Alsan Ünsal hayatını kaybetti ! Pınar Alsan Ünal kimdir, kaç yaşındaydı ve hastalığı neydi? - Magazin haberleri
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
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Bir süredir meme kanseriyle savaşan Pınar Alsan Ünsal, vefat etti. Acı haberi meslektaşı Süha Uygur duyurdu

HABERTURK.COM

2020'de hayata veda eden oyuncu - seslendirme sanatçısı Levent Ünsal'ın eşi Pınar Alsan Ünsal, bir süredir meme kanseriyle mücadele ediyordu. Ünlü oyuncudan acı haber geldi. Uzun süre Ortaoyuncular'da yer alan Ünsal'ın yaşamını yitirdiği öğrenildi.

"MEKÂNIN CENNET OLSUN"

Acı haberi Süha Uygur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Üzüntüsünü ifade eden Uygur, "Mekânın olsun… Levent’ine kavuştun…" mesajını yayınladı. Takipçileri başsağlığı mesajlarıyla Süha Uygur'a destek oldu.

SON YOLCULUĞUNA PAZARTESİ GÜNÜ UĞURLANACAK

Pınar Alsan Ünsal'ın cenazesinin pazartesi günü öğle namazına müteakiben Marmara İlahiyat Camii'nden kaldırılıp, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Levent Ünsal, 2020'de geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Fotoğraflar: Instagram

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Haberi Hazırlayan : Şevval Yılmaz
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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