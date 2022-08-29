Pi Sayısını Kim Buldu?

Pi sayısının ilk kez nerede kullanıldığı tam olarak bilinmese de yapılan çalışmalar neticesinde Babiller ve Mısırlıların böyle bir matematiksel sabitin farkına vardıkları bilinmektedir. Elimize geçen en eski tarihsel metinlere göre Babiller pi sayısını 3,125; Mısırlılar ise yaklaşık olarak 3,16 olarak belirlemişlerdir.

Bir dairenin çevresinin çapına olan oranını ifade eden pi sayısının, tarihte ilk kez Yunan matematikçi Arşimet tarafından doğru bir şekilde hesaplandığı tahmin edilmektedir. Bu hesaplamasını, poligonların alanlarını hesaplayarak gerçekleştiren Arşimet, 96 adet poligon kullandığı çalışmasında pi sayısının değerini 3,1408 ile 3,14285 arasında bulmuştur.

3,14 olarak ifade edilen ve yaklaşık 4000 yıldır bilindiği tahmin edilen ve irrasyonel bir sayı olarak sonsuza kadar devam eden pi sayısı hakkındaki tüm merak edilenleri sizler için derledik. İşte, pi sayısının tarihçesi hakkındaki tüm detaylar…

Pi Sayısının Tarihçesi

Yaklaşık olarak 4000 yıllık bir geçmişi olan pi sayısı; tarihte ilk kez Babiller tarafından kullanılmıştır. Tüm çemberlerin çevresinin çapına oranının aynı olduğunu fark eden Babiller pi sayısını 3,125 olarak hesaplamışlardır.

MÖ. 1650 yılından kalan bir papirüste ise Mısırlıların pi sayısını 3.1605 olarak hesapladıkları bilgisi yer almaktadır.

Pi sayısının hesaplamasını yapan ilk kişi ise Arşimet olarak kabul edilmektedir. MÖ. 287 ile 212 yılları arasında yaşayan bir Yunanlı matematikçi olan Arşimet; Pisagor Teoremini kullanarak iki çokgenin alanını hesaplamayı başarmıştır. Arşimet’in hesaplamış olduğu bu çokgenler, bir dairenin alanı hakkında alt ve üst sınırları vermişler ve Arşimet de buna dayanarak pi sayısının 3,1408 ile 3,14285 arasında bir değere sahip olduğunu tahmin etmiştir. Arşimet’in yaptığı bu hesaplamalar neticesinde pi sayısı ‘’Arşimet Sabiti’’ olarak da isimlendirilmiştir.

Arşimet’in bu hesaplamalarını takip eden yıllarda pi üzerine birçok hesaplama yapılmıştır. Yapılan bu çalışmalar neticesinde pi sayısını, Klaudios Ptolemaios (Batlamyus) 3,14166, İtalyan Lazzarini 3,1415926, Fibonacci ise 3,141818 olarak hesaplamışlardır.

1596 yılında Hollandalı matematikçi Ludolph Van Ceulen tarafından pi sayısının virgülden sonraki 20 basamağı hesaplanmıştır. Bu başarı sebebiyle pi sayısı aynı zamanda ‘’Ludolph Sayısı’’ olarak da anılmaktadır.

Bugün de kullanılan pi sembolü ise ilk kez 1706 yılında William Jones tarafından tanıtılmış fakat popüler hale gelmesi 1737 yılında Leonhard Euler tarafından kullanılmaya başlanmasıyla gerçekleşmiştir. Yunanca’da çevre anlamına gelen perimetier kelimesinin ilk harfi olan pi; Yunan alfabesinin on üçüncü harfidir.

Pi sayısı, yalnızca matematiğin değil sanattan edebiyata birçok alanın da konusu olarak tarihte yerini almıştır. İngilizce’de Pilish Tekniği adı verilen bir şiir ve yazı yazma metodu da bulunmaktadır. Şiirde ya da yazıda art arda gelen kelimelerdeki harf sayısının, pi sayısındaki rakamlarla eşleşmesi olarak ifade edilen bu teknik 1900’ü yıllardan beri kullanılmaktadır.

Pilish Tekniği kullanılarak yazılan ve pi sayısının ilk on bin rakamının kullanıldığı Not A Wake kitabı 2010 yılında yayınlanmıştır.