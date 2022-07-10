Pi'nin Yaşamı filmi bu akşam televizyon ekranlarından izleyicisi ile buluşacak. Başrollerini Suraj Sharma ve Irrfan Khan'ın yer aldığı Pi'nin Yaşamı filmi oyuncuları ve konusu haberimizde...

Pİ'NİN YAŞAMI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ülkelerinden ayrılan ve beraberlerinde hayvanat bahçesindeki hayvanlarını da götüren Pi ve ailesi gemi yolculuğu yaparken fırtınaya yakalanırlar ve bindikleri gemi batar. Sandalın hayatta kalmayı başarabilen mürettebatı ise bir sırtlan, kırık bacaklı bir zebra, bir orangutan, Richard Parker adında üç yüz kiloluk bir Bengal kaplanı ve Pi adlı 16 yaşında Hint bir çocuktan oluşmaktadır. Pi, kurtuluş yok gibi görünen bu okyanusta zayıf bir sandalda yanındaki hayvanlarla birlikte hayatta kalma savaşı verir ve keskin zekası ve zooloji bilgisiyle besin zincirine kurban gitmez. Pi bir filikanın içinde denizde 227 gün hayatta kalma mücadelesi verir. Ve sonunda kurtulur.

Pİ'NİN YAŞAMI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Suraj Sharma rolü Piscine Molitor "Pi" Patel, yaş 16

Irrfan Khan rolü Pi, yetişkin

Ayush Tandon rolü Pi, yaş 11/12

Gautam Belur rolü Pi, yaş 5

Tabu rolü Gita Patel, Pi'nin annesi

Adil Hussain rolü Santosh Patel, Pi'nin babası

Gérard Depardieu rolü Aşçı

Po-Chieh Wang rolü Tayvanlı denizci

Rafe Spall rolü Yazar

Shravanthi Sainath rolü Anandi, Pi'nin gençlik aşkı

Andrea Di Stefano rolü Rahip

Vibish Sivakumar rolü Ravi Patel, Pi'nin büyük abisi, yaş 18/19

Mohamed Abbas Khaleeli rolü Ravi, yaş 15

Ayan Khan rolü Ravi, yaş 8