Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon büyük umutlarla teknik direktörlük görevine getirilen ancak sadece 4 ay sonra kovulan Phillip Cocu'nun yeni adresi belli oldu. Hollandalı teknik adam, İngiltere Championship Ligi ekiplerinden Derby County ile anlaşmaya vardı.

İngiliz ekibi, mevcut teknik direktörleri Frank Lampard'ın Chelsea'nin başına geçecek olması nedeniyle bir süredir arayışlarını sürdürüyordu. Geçen sezon play-off finalinde Aston Villa'ya kaybederek Premier Lig şansını kaçıran ekip, Cocu ile tekrar üst lige çıkmak için mücadele edecek.

Phillip Cocu, Fenerbahçe'den önce çalıştırdığı PSV Eindhoven ile 3 şampiyonluk yaşamıştı.