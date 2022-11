Pfizer ve Moderna'dan flaş karar!

HABERTURK.COM

Pfizer ve Moderna, Covid aşılarıyla ilişkili uzun vadede olumsuz sağlık etkilerinin olup olmadığını belirlemek için çalışma başlattı.

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre, çalışmalar son iki yılda aşı olduktan sonra nadir görülen yan etkilere maruz kalan az sayıda Amerikalının izlenmesini içerecek.

Haberde aşılardan bildirilen en yaygın ciddi yan etkinin kalp iltihabı olduğu belirtilirken, yine de bunun çok nadir olduğu ifade edildi.

İKİ DOZ MODERNA AŞISI YAPILAN BİR MİLYON KİŞİDEN 58'İNDE KALP İLTİHABI TESPİT EDİLDİ

Kanada'daki British Columbia Hastalık Kontrol Merkezi tarafından yapılan bir araştırma, iki doz Moderna aşısı yapılan her bir milyon kişiden 58'inde bu durumun geliştiğini ortaya koydu.

Aynı çalışma, orijinal iki doz Pfizer aşısı yapılan her bir milyon kişiden 21'inde kalp sorunu yaşandığını buldu.

Vakalar en çok 30 yaşın altındaki erkekler arasında görülürken, 18 ila 29 yaşları arasındaki her bir milyon erkekten 250'den fazlasını etkiledi.

GENELLİKLE KENDİLİĞİNDEN DÜZELİYOR

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Covid aşısı olan 18 yaş altı kişiler arasında yaklaşık bin kalp iltihabı vakası kaydettiğini söyledi. Bu vakalar genellikle tıbbi müdahale olmaksızın kendiliğinden düzelirken, bazıları uzun vadeli kalp hasarı olabileceğinden endişe duyuyor.

Cambridge, Massachusetts merkezli Moderna, en son Eylül ayında aşının olumsuz etkilerini izleyen iki deneme başlattı.

HER İKİ ŞİRKET DE mRNA TEKNOLOJİSİ KULLANDI

New York City'den Pfizer, NBC'ye önümüzdeki aylarda 21 yaşın altındaki 500 genç ve genç yetişkini içeren bir deneme başlatacağını duyurdu. NBC'nin bildirdiğine göre, firmalar bazı hastaları beş yıla kadar takip edecek, ancak sonuçların gelecek yıl gibi erken bir tarihte gelmeye başlaması bekleniyor.

Her iki şirket de mRNA teknolojisini kullandı.

Dünya çapında milyarlarca doz mRNA aşısı uygulandı ve çok az yan etki bildirildi.

Miyokardit yani kalp kaslarının iltihaplanması aşıyla ilgili en sık bildirilen ciddi yan etki oldu. Durum, kalp duvarının orta tabakası iltihaplandığında ortaya çıkar. Hastalar, diğer semptomların yanı sıra nefes darlığı, yorgunluk ve göğüs ağrısı da hissedebilir.

Genellikle kendi kendine düzelir; ancak nadir durumlarda kalp krizi, felç ve hatta ölüme yol açabilir.

Perikardit, kalp dokusunun dış tabakası olan perikard şiştiğinde ortaya çıkar. Miyokardit ile benzer semptomlara sahiptir ve ayrıca genellikle kendi kendine düzelen nispeten hafif bir durumdur.

Her iki durumun da yakın zamanda Covid veya grip gibi viral bir enfeksiyon geçirmiş kişilerde ortaya çıktığı biliniyor. Bazı araştırmalar, Covid'in miyokardite neden olma olasılığının aşıların kendisinden önemli ölçüde daha yüksek olduğunu öne sürüyor.

Journal of the American College of Cardiology'de geçen hafta yayınlanan bir araştırma, aşılamadan sonraki durumların oranlarının genç insanlarda daha yaygın olduğunu buldu.

Şiddetli Covid'e yakalanma olasılığı daha düşük olan gençlerle ilgili endişe, bazı ülkelerin aşıyı belirli yaş grupları için sınırlamasına yol açtı.