Pfizer ve Moderna'dan flaş karar!

Pfizer ve Moderna, Covid aşılarıyla ilişkili uzun vadede olumsuz sağlık etkilerinin olup olmadığını belirlemek için çalışma başlattı.
İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre, çalışmalar son iki yılda aşı olduktan sonra nadir görülen yan etkilere maruz kalan az sayıda Amerikalının izlenmesini içerecek.
Haberde aşılardan bildirilen en yaygın ciddi yan etkinin kalp iltihabı olduğu belirtilirken, yine de bunun çok nadir olduğu ifade edildi.
İKİ DOZ MODERNA AŞISI YAPILAN BİR MİLYON KİŞİDEN 58'İNDE KALP İLTİHABI TESPİT EDİLDİ
Kanada'daki British Columbia Hastalık Kontrol Merkezi tarafından yapılan bir araştırma, iki doz Moderna aşısı yapılan her bir milyon kişiden 58'inde bu durumun geliştiğini ortaya koydu.
Aynı çalışma, orijinal iki doz Pfizer aşısı yapılan her bir milyon kişiden 21'inde kalp sorunu yaşandığını buldu.
Vakalar en çok 30 yaşın altındaki erkekler arasında görülürken, 18 ila 29 yaşları arasındaki her bir milyon erkekten 250'den fazlasını etkiledi.
GENELLİKLE KENDİLİĞİNDEN DÜZELİYOR
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Covid aşısı olan 18 yaş altı kişiler arasında yaklaşık bin kalp iltihabı vakası kaydettiğini söyledi. Bu vakalar genellikle tıbbi müdahale olmaksızın kendiliğinden düzelirken, bazıları uzun vadeli kalp hasarı olabileceğinden endişe duyuyor.
Cambridge, Massachusetts merkezli Moderna, en son Eylül ayında aşının olumsuz etkilerini izleyen iki deneme başlattı.
HER İKİ ŞİRKET DE mRNA TEKNOLOJİSİ KULLANDI
New York City'den Pfizer, NBC'ye önümüzdeki aylarda 21 yaşın altındaki 500 genç ve genç yetişkini içeren bir deneme başlatacağını duyurdu. NBC'nin bildirdiğine göre, firmalar bazı hastaları beş yıla kadar takip edecek, ancak sonuçların gelecek yıl gibi erken bir tarihte gelmeye başlaması bekleniyor.
Her iki şirket de mRNA teknolojisini kullandı.
Dünya çapında milyarlarca doz mRNA aşısı uygulandı ve çok az yan etki bildirildi.
Miyokardit yani kalp kaslarının iltihaplanması aşıyla ilgili en sık bildirilen ciddi yan etki oldu. Durum, kalp duvarının orta tabakası iltihaplandığında ortaya çıkar. Hastalar, diğer semptomların yanı sıra nefes darlığı, yorgunluk ve göğüs ağrısı da hissedebilir.
Genellikle kendi kendine düzelir; ancak nadir durumlarda kalp krizi, felç ve hatta ölüme yol açabilir.
Perikardit, kalp dokusunun dış tabakası olan perikard şiştiğinde ortaya çıkar. Miyokardit ile benzer semptomlara sahiptir ve ayrıca genellikle kendi kendine düzelen nispeten hafif bir durumdur.
Her iki durumun da yakın zamanda Covid veya grip gibi viral bir enfeksiyon geçirmiş kişilerde ortaya çıktığı biliniyor. Bazı araştırmalar, Covid'in miyokardite neden olma olasılığının aşıların kendisinden önemli ölçüde daha yüksek olduğunu öne sürüyor.
Journal of the American College of Cardiology'de geçen hafta yayınlanan bir araştırma, aşılamadan sonraki durumların oranlarının genç insanlarda daha yaygın olduğunu buldu.
Şiddetli Covid'e yakalanma olasılığı daha düşük olan gençlerle ilgili endişe, bazı ülkelerin aşıyı belirli yaş grupları için sınırlamasına yol açtı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!