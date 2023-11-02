PFDK'den İsmail Kartal kararı:Cezası iptal edildi!

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Siltaş Yapı Pendikspor mücadelesi sonrası yaptığı açıklamalar sebebiyle PFDK'ya sevk edilen Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal için ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.

İsmail Kartal, Trabzonspor maçında takımın başında olacak.

Yapılan açıklamada, "FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu İSMAİL KARTAL hakkında, 29.10.2023 tarihinde oynanan SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.–FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir." denildi.