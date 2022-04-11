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Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sonrası petrol fiyatlarında mart ayında hızlı bir yükseliş yaşanmıştı. Söz konusu işgal girişimi öncesi 12 Şubat'ta 92 dolar civarında seyreden brent petrolün varil fiyatı 8 Mart'ta 123.5 dolara yükseldi.

Varil fiyatı martortasında barışa yönelik umutlarla 95 dolara kadar gerilese de bu umutların azalması ve ertelenmesi dolayısıyla yönünü yeniden yukarı çevirdi. Petrol fiyatı mart ayını 105 dolardan kapattı.

Petrol fiyatlarında yaşanan bu artış dolar/TL'nin de 13.90'dan 14.67'ye yükselmesiyle birleşince yurtiçinde pompa fiyatlarında sert artışlar yaşandı.

MARTTA ZAM ŞAMPİYONU OLDU

TÜİK'in açıkladığı mart ayı enflasyon verilerine göre martta en fazla fiyat artışı yaşanan ürün yüzde 32.67 ile motorin oldu. Motorini yüzde 24.41 ile benzin takip etti. Rusya'nın önemli motorin üreticilerinden birisi olması sebebiyle motrindeki fiyat artışı Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de benzinden fazla yükseldi. Bu sebeple motorin ve benzin arasındaki makas açıldı. Motorinin litresi 21.23 liraya satılırken benzinin litresi 19 lira oldu. Motorin fiyatı yılın ilk 3 ayında, martın son haftasındaki 23.59 liralık zirvesinden gerilemesine rağmen yüzde 66 yükseldi.

STOK HAMLESİ FİYATI DÜŞÜRDÜ

Nisan ayına gelindiğinde ise Türkiye dahil Uluslararası Enerji Ajansı üyesi 19 ülke arz sıkıntısını aşmak amacıyla acil petrol stoklarından 120 milyon varil petrolü piyasaya sürme kararı verdi. Bu karar öncesi 106-108 dolar civarında seyreden brent petrolün varil fiyatı, açıklamanın ardından 101 doların altını gördü. Bugün itibarıyla 100.4 dolara geriledi.

Akaryakıt 4.Nis 11.Nis Değişim Dolar 14,69 14,74 0,34 Petrol (dolar) 108 100,4 -7 Petrol (TL) 1586 1480 -6,7 Motorin 21,23 21,26 0,10

Son 1 haftada brent petrol fiyatları düşerken dolar/TL'de yüzde 0.34 ile sınırlı bir yükseliş yaşandı. Bunun sonucu olarak petrolün varil fiyatında TL bazında hesaplandığında dahil yüzde 6.7'lik bir gerileme yaşandı.

Eğer bu gerileme motorinin pompa fiyatına doğrudan yansıtılırsa litre fiyatında yaklaşık 1.4 liralık, benzin fiyatında ise yaklaşık 1.2 liralık bir indirim gelmesi gerekiyor.