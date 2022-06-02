Petrolde Suudi Arabistan düşüşü

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Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik uygulama kararı aldığı petrol ambargosu sebebiyle 120 doların üzerini gören petrolde bugün düşüş yaşandı.

Brent petrolün varil fiyatı bu sabah itibarıyla yüzde 1.3 gerileyerek 115 doların altına geriledi. Bu düşüşte Rusya'da petrol arzının gerilemesi durumunda Suudi Arabistan'ın üretimini artıracağına yönelik çıkan haberler etkili oldu.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

ABD ve İngiliz basınında çıkan haberlere göre bugüne kadar üretimini artırma konusunda istekli davranmayan Suudi Arabistan yönetimi, son yükselişten sonra fiyatların kontrolden çıkabileceği endişesini yaşamaya başladı. Bu sebeple gerektiğinde üretimini artırma kararı aldı. Söz konusu haberler şu ana kadar resmi olarak ne doğrulandı ne de yalanlandı.

Benzer şekilde Birleşik Arap Emirlikleri'nin de üretimini artıracağının iddia edilmesi arz endişelerinin kısmen dağılmasına yol açtı ve petrolde bugün yaşanan düşüşe katkıda bulundu.