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        Haberler Ekonomi Enerji Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor - Enerji Haberleri

        Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor

        Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 87,98 dolardan işlem görüyor.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 02.04.2024 - 10:11 Güncelleme: 02.04.2024 - 10:11
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        Petrol fiyatlarında yükseliş
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        Dün 87,98 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 87,42 dolar seviyesinde tamamladı.

        Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.35 itibarıyla son kapanışa göre yüzde 0,64 artışla 87,98 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 84,22 dolardan alıcı buldu.

        Fiyat artışında, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de ekonomik aktivitenin güçlü seyrettiğine işaret eden veriler ve artan jeopolitik gerginlikler etkili oldu.

        Dün ABD'de açıklanan verilere göre, imalat sanayide 16 aylık daralmanın ardından ilk kez genişleme kaydedilirken, Tedarik Yönetim Enstitüsünün imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi, martta 50,3 değeriyle piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Uzmanlar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yarın yapacağı açıklamaların bankanın geleceğine dair ipuçları vereceğini bekliyor.

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        Dünya genelinde önemli merkez bankaları yavaş yavaş faiz indirimlerine hazırlanıyor. Faiz indirimlerinin ekonomik hareketliliği desteklemesi bekleniyor.

        İsrail, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ateşkes çağrılarını dikkate almayarak Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusu, dün Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentinde bir eve bombalı saldırı düzenledi. Saldırıda 2'si çocuk 4 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Son olarak İsrail, Deyr Belah kentindeki Hakar El Cami bölgesinde bulunan El Beşir Camisi'ni hedef aldı.

        Ayrıca, İsrail İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına füze saldırısı düzenledi. Saldırıda Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi ve Tuğgeneral Muhammed Hadi Hac Rahimi ile 5 yetkilinin hayatını kaybettiği belirtildi.

        Söz konusu jeopolitik hareketliliğin küresel enerji arzını olumsuz etkileyebileceği endişesi fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

        Brent petrolde teknik olarak 88,39 ile 88,97 dolar aralığının direnç, 86,82 ile 85,83 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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        #petrol
        #brent petrol
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