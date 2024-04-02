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        Haberler Dünya Güney Amerika ülkesi Ekvador'da çetelerin yol açtığı şiddet olayları sürüyor: 17 kişi hayatını kaybetti!

        Güney Amerika ülkesi Ekvador'da çetelerin yol açtığı şiddet olayları sürüyor: 17 kişi hayatını kaybetti!

        Ocak ayından bu yana OHAL durumu süren Ekvador'da çetelerin yol açtığı şiddet olayları sürüyor. Hafta sonu güvenlik güçleriyle çeteler arasında yaşanan çatışmalarda 17 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 07:39 Güncelleme: 02.04.2024 - 07:39
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          Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, hafta sonu çetelerin yol açtığı şiddet olaylarında 17 kişi öldürüldü.

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          Ulusal basında çıkan habere göre, Manta, Manabi ve Guasmo kentlerinde, güvenlik güçleriyle çeteler arasında çatışma yaşandı. Olaylarda biri asker 17 kişi yaşamını yitirdi.

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          Yetkililerden yapılan açıklamada, hafta sonu 5 kişilik turist grubunun zorla alıkonulması üzerine çatışmaların başladığı belirtildi.

          Turistlerin sağ kurtarıldığı, çatışmalarda çok sayıda çete mensubunun öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

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          OHAL İLAN EDİLMİŞTİ

          Ülke genelinde bir süredir güvenlik kriziyle boğuşan Ekvador hükümeti, uyuşturucu çetesi elebaşı Fito lakaplı Adolfo Macias ile birkaç mahkumun Guayas kentindeki hapishaneden kaçmaları ve ardından polis araçlarına bombalı saldırılar düzenlenmesi üzerine 9 Ocak'ta 60 gün boyunca olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

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          Ülkede 7 Mart'ta, 30 gün süreyle uzatılan OHAL kapsamında 23.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağının uygulanacağı duyurulmuştu.

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          OHAL kararının ardından suç örgütleri, çok sayıda polisi kaçırmış ve araçları ateşe vermişti.

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          Ayrıca sosyal medyada çete üyelerince kaçırılan polislerin, başlarına silah dayalı şekilde Devlet Başkanı Daniel Noboa'dan yardım istedikleri görüntüler paylaşılmıştı.

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          Ekvador'un San Vicente kentinin Belediye Başkanı Brigitte Garcia ile Bölge İletişim Direktörü Jairo Loor, 25 Mart'ta uğradıkları suikast sonucu hayatlarını kaybetmişti.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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