İzmir'in Bornova ilçesinde, 20 Mart'ta, Enes Özkurhan (24) polis merkezine giderek Kazımdirik Mahallesi 364/1 Sokak'taki özel bir hastanenin otoparkındaki otomobilin bagajında ceset olduğu ihbar etti.

DHA'da yer alan habere göre adresteki otomobilde 3 kurşunla vurulmuş erkek cesedi bulundu. Olayına ilişkin yapılan araştırmada cesedin, kuyumcu Bekir Bozar'a ait olduğu belirlendi. Otomobilin de Bozar adına kiralandığı tespit edildi.

İhbarı yapan Enes Özkurhan ifadesinde, cinayet ile ilgili bağını da anlattı. Özkurhan, 19 Mart akşamı çocukluk arkadaşı Ferhat B.'nin (24) kendisini arayarak, Burak Reis Caddesi'ne çağırdığını kaydetti. Özkurhan, adrese gittiğinde Ferhat B. ile kuyumcu dükkanı sahibi Bekir Bozar'ın aynı otomobilde olduğunu söyledi.

Tarafların isteği ile otomobili kendisinin kullandığını dile getiren Özkurhan, kuyumcu Bozar'ın yanındaki ön koltuğa, arkadaşı Ferhat B.'nin ise arka koltuğa oturduğunu belirtti. Bekir Bozar'ı eve bırakmak için yola çıktıklarını anlatan Enes Özkurhan, bir süre sonra kuyumcu ile arkadaşının alacak meselesi nedeniyle tartıştıklarını ve Ferhat B.'nin tabanca ile 3 kez ateş ederek Bozar'ı öldürdükten sonra otoyola çıkıp, Manisa tarafına gitmesini söylediğini anlattı.

Enes Özkurhan ifadesinin devamında, bir süre gittikten sonra Ferhat B.'nin talimatıyla tenha bir bölgede durup, Bekir Bozar'ın cesedini otomobilin bagajına taşıdıklarını ve Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dolaşıp sabah saatlerinde tekrar İzmir'e döndüklerini belirtti.

Özkurhan, otomobili özel bir hastanenin otoparkına bıraktıktan sonra Ferhat B.'nin eve gidip duş alacağını ve ardından polise teslim olacağını söylediğini belirterek, ayrıldığını ifade etti. Ancak gün boyu aramasına rağmen Ferhat B.'ye ulaşamadığını aktaran Enes Özkurhan, teslim olmadığını öğrenince de kendisinin olayı ihbar etmek üzere polis merkezine geldiğini kaydetti. Özkurhan, ayrıca Ferhat B.'nin kullandığı tabancayı parçalayıp, belirli aralıklarla parçalarını otoyolda farklı noktalara attığına da ifadesinde yer verdi.

Kuyumcuyla aynı semtte parfüm satan cinayet şüphelisi Ferhat B.'nin yakalanması için polis çalışma başlattı. Yapılan araştırmada Bozar'a ait kuyumcu dükkanından altın çalındığı da belirlendi. Ayrıca Ferhat B.'nin olaydan bir gün sonra borçlu olduğu 14 kişiye altın karşılığında ödeme yaptığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kuyumcu dükkanında da detaylı arama yaptı. İnceleme sonrası dükkana mühür vuruldu. Özkurhan, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeye çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan aranan Ferhat B.'nin olaydan sonra kuyumcunun dükkanına girdiği anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Ferhat B. elindeki siyah renkli boş çantayla dükkana gelip, elektronik kepengi ve kapıyı yanındaki anahtarla açıp içeri girdiği ve 13 dakika kalıp torbaya doldurduklarıyla sonra tekrar kepengi kapatıp, uzaklaşması yer alıyor.

KİMLİK BİLGİSİ KADINA AİT ÇIKTI

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri, Kamil Tunca Caddesi'nde denetim gerçekleştirdikleri sırada, bir taksiyi durdurdu. Takside bulunan kişiyi sorgulayan bekçiler, verilen kimlik bilgilerinin sistemde bir kadına ait olduğuna dikkat etti. Bunun üzerine, şüphelinin fotoğrafını çeken bekçiler, yapılan çalışma sonrasında Bekir Bozar'ı 3 el ateş ederek öldüren cinayet zanlısı Ferhat B.'nin olduğunu belirledi. Bekçiler tarafından olay yeri yakınında yakalanan Ferhat B. gözaltına alındı.

OTOYOLDA PARÇALANAN SİLAH ARANDI

Çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalandıktan sonra polis merkezine götürülen Ferhat B., daha sonra parçalayarak attığı suç aletinin bulunması için keşfe götürüldü. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından otoyolda silahın bulunması için çalışma yapıldı. Silaha ait parça bulunamadığı iddia edildi.

GAZETECİLERDEN KAÇIRILDI

Çarşı ve mahalle bekçilerinin yakaladığı Ferhat B., polis ekipleri tarafından sağlık kontrolüne götürülmesi için polis aracına bindirildi. Basın mensupları görüntü almak için Türkan Özhilhan Devlet Hastanesi'nde beklediği sırada, polis ekipleri hastanenin acil kapısından dönüş yaparak Bayraklı Şehir Hastanesi'ne yöneldi. Burada da Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi hastanenin diğer çıkış kapılarından çıkararak görüntü alınmasını engelledi. Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğinde evrakı tamamlanan şüpheli Ferhat B.'nin, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine teslim edileceği öğrenildi.