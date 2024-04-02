T&uuml;rkiye de akraba evlilik oranı hızla d&uuml;şmeye devam ediyor. Gelenek&ccedil;i toplumlarda g&ouml;r&uuml;len ve T&uuml;rkiye de ge&ccedil;mişte yaygın olan akraba evliliği, son yıllarda d&uuml;zenli olarak azalıyor. Kentleşme ve sanayileşmenin hızlandırdığı modernleşmeyle değişen fikirlere bağlı olarak azalan akraba evlilikleri, T&uuml;rkiye İstatistik Kurumu nun (T&Uuml;İK) verilerine de yansıdı. İstatistiklere g&ouml;re, 2010 yılında ger&ccedil;ekleşen evliliklerin y&uuml;zde 5,9 unun akraba evliliği olduğu T&uuml;rkiye de, bu oran sonraki yıllarda d&uuml;ş&uuml;ş g&ouml;stererek 2023 yılında y&uuml;zde 3,2 ye geriledi. Akraba evliliği 14 yılda y&uuml;zde 48 azalarak 34 bin 564 ten 18 bin 26 ya d&uuml;şt&uuml;. AKRABA EVLİLİĞİ EN AZ 2023 TE 2010 dan 2024 e, yıllara g&ouml;re akraba evliliği sayısı ş&ouml;yle: 2010 da 34 bin 564, 2011 de 33 bin 945, 2012 de 33 bin 608, 2013 te 31 bin 131, 2014 te 29 bin 978, 2015 te 28 bin 926, 2016 da 27 bin 261, 2017 de 25 bin 263, 2018 te 23 bin 808, 2019 da 21 bin 570, 2020 de 18 bin 671, 2021 de 22 bin 572, 2022 de 22 bin 159, 2023 te 18 bin 26. GE&Ccedil;EN YIL EN FAZLA ŞANLIURFA DA, EN AZ BARTIN DA Ge&ccedil;en yıl 565 bin 435 evlilikten 18 bin 26 sı akraba evliliği oldu. 2023 te akraba evliliklerinin en yaygın olduğu Şanlıurfa da 15 bin 155 evliliğin y&uuml;zde 17,7 oranla 2 bin 679 u akraba evliliği olarak ger&ccedil;ekleşti. Bartın, 1234 evliliğin y&uuml;zde 0,6 oranla 7 si ile akraba evliliğinin en az g&ouml;r&uuml;ld&uuml;ğ&uuml; kent oldu. 14 YILDA 371 BİN 482 AKRABA EVLİLİĞİ 2010-2023 yılları arasında toplam 8 milyon 35 bin 521 resmi evlilik oldu. Bu d&ouml;nemde yapılan evliliklerin 371 bin 482 si akraba evliliği olarak kayıtlara ge&ccedil;ti. Adrese Dayalı N&uuml;fus Kayıt Sistemi ne g&ouml;re 2022 yılında toplam evlilikler i&ccedil;inde, son evliliğinde birinci dereceden kuzenleri ile akraba evliliği yapmış 16 ve &uuml;zeri yaştaki bireylerin oranı y&uuml;zde 8,3 oldu. Akraba evlilikleri akrabalık t&uuml;r&uuml;ne g&ouml;re incelendiğinde, y&uuml;zde 46,5 inin hala- dayı &ccedil;ocukları, y&uuml;zde 27,2 sinin amca &ccedil;ocukları, y&uuml;zde 26,3 &uuml;n&uuml;n ise teyze &ccedil;ocukları ile evli olduğu g&ouml;r&uuml;ld&uuml;.