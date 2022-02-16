Petrol fiyatlarında düşüş

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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 93,38 dolardan işlem görüyor.

Dün 96,26 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 93,28 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 93,38 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 92,31 dolardan alıcı buldu.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan bazı askeri birliklerin bağlı bulundukları üslere dönmeye başladıklarını duyururken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Avrupa'da savaş istemediklerini, müzakere süreciyle ilgili tekliflerde bulunduklarını söyledi.

Yapılan açıklamaların iki ülke arasındaki tansiyonu kısmen yatıştırmasıyla petrol fiyatlarında da geri çekilme hızlandı.

Jeopolitik risklerdeki artışla pazartesi günü 96,78 dolarla Ekim 2014'ten bu yana en yüksek seviyeyi gören Brent petrolün varil fiyatı, dün Rusya-Ukrayna gerilimini azaltan haber akışının ardından yüzde 3'ü aşan günlük değer kaybıyla 92,06 dolara kadar geriledi.

Norveç merkezli bağımsız enerji araştırma kuruluşu Rystad Energy Kıdemli Başkan Yardımcısı Claudio Galimberti, yaptığı açıklamada, klasik bir tepki olarak petrol piyasalarının Rusya'nın Ukrayna sınırında gerilimi düşürmesiyle ilgili haberler üzerine zemin kaybettiğini belirtti.

Galimberti, Rusya'nın Ukrayna sınırından askerlerini kısmen geri çekme iddiasının, gerilimin piyasa üzerindeki baskısını biraz hafifletmiş olsa da özellikle Rusya'nın bölgede geniş çaplı askeri manevralara devam etmesi ihtimalinin arz tehdidini sürdüreceğini kaydetti.

Arz ve talep dengesinde mevcut durum dikkate alındığında petrolün varilinin 100 dolara ulaşabileceğini ifade eden Galimberti, "Herhangi bir arz kesintisi veya talepte beklenmeyen bir durum karşısında bu eşik kolaylıkla aşılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 1 milyon 76 bin varil azaldı. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 769 bin varil azalacağı yönündeydi.

Stoklardaki düşüş, ülkede petrol talebinin toparlanmaya devam ettiği algısını destekleyerek fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak.

Brent petrolde teknik olarak 93,43 ile 94,09 dolar aralığının direnç, 92,77 ile 92,11 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.